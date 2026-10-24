Esmeralda is boos want ze moet griezelhuis vlak voor Halloween afbreken

Een reusachtig skelet van ruim drie meter, angstaanjagende rotsblokken en voor duizenden euro's aan Halloweenversiering. Esmeralda Melgert uit Breda heeft alles uit de kast gehaald om kinderen een onvergetelijk griezelfeest te bezorgen. Maar vlak voor Halloween moet een deel van haar versiering weg van de gemeente. Anders wordt die op haar kosten verwijderd.

Ronald Sträter Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

In de Ahornstraat in de Bredase volkswijk Tuinzigt is Halloween al jaren een groot spektakel. En het feest wordt ieder jaar groter en drukker. Bewoners bouwen complete spookhuizen, griezelkerken en zelfs spookschepen om kinderen de stuipen op het lijf te jagen. Honderden kinderen trekken door de straat, waar tientallen griezelige figuranten hen opwachten en enorme hoeveelheden snoep worden uitgedeeld. De hele buurt doet mee om er een onvergetelijk griezelfeest van te maken. Ook dit jaar wordt er flink uitgepakt. Esmeralda, die nog geen jaar in de straat woont, doet enthousiast mee. Voor haar huis hangt een skelet van 3,35 meter hoog, met daaronder enorme nagemaakte rotsblokken. Een professioneel bouwbedrijf heeft alles stevig bevestigd. "Ik hou niet van halfbakken werk. Als je het doet, moet je het goed doen", zegt ze. Inmiddels heeft ze naar eigen zeggen zo'n 10.000 euro uitgegeven aan Halloweenversiering. "Mijn kelder, mijn woonkamer en mijn zolder staat vol."

"Alles is stevig vastgeschroefd. Dit is gewoon pesten."

Maar de gemeente Breda is minder enthousiast. Uiterlijk dinsdag 27 oktober om twaalf uur moet de versiering van de openbare stoep verdwenen zijn, staat in een officiële brief die Omroep Brabant heeft ingezien.

Opvallend is dat de gemeente zelf erkent dat er geen gevaar of hinder is vastgesteld. "Wij stellen niet vast dat daadwerkelijk gevaar of hinder bestaat en baseren deze last niet op een bewezen onveilige situatie", staat letterlijk in de brief. Toch moet de versiering weg, omdat een gedeelte zonder vergunning op gemeentegrond staat. "Ik kan er met een tweelingwagen gewoon langs", zegt Esmeralda verontwaardigd. "Alles zit stevig vastgeschroefd. Dit is gewoon pesten."

Het versierde huis van Esmeralda Melgert in de Ahornstraat in Breda (Foto: Omroep Brabant).

Wat haar vooral dwarszit, is de timing. De versiering staat er al bijna twee maanden. Vrijdagavond 30 oktober wordt in de wijk Halloween gevierd en zaterdag zou het bouwbedrijf alles alweer afbreken. Ook Chantal Plasman van Stichting WIB (West in Beweging), die het buurtfeest organiseert, is boos. "We doen het allemaal vrijwillig, voor de buurt. En dan gaan ze tegenwerken."

Volgens Chantal is er voor de Halloweenactiviteiten gewoon een vergunning. Maar die geldt niet automatisch voor de versiering die al weken op de stoep staat. De gemeente schrijft dat het belang van handhaving zwaarder weegt dan het belang om de versiering tot na Halloween te laten staan. Als Esmeralda niet gehoorzaamt, kan de gemeente de spullen laten verwijderen en de kosten op haar verhalen.

"Waarom wil je kinderen iets afpakken waar ze blij van worden."