Pep (10) wint Heel Holland Bakt Kids met mierzoet muziekinstrument

De 10-jarige Pep Donders uit Boxtel heeft de finale van Heel Holland Bakt Kids gewonnen, zo bleek zaterdagavond tijdens de zinderende finale. Met verrukkelijke mellowcake-muzieknoten gedipt in chocolade en een keurig gemanicuurde taart in de vorm van een muziekinstrument troefde hij samen met moeder Teuntje de concurrentie af.

Cas Bergs Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

De jonge bakker uit Boxtel stond er in de finale uiteraard niet alleen voor. Samen met zijn moeder Teuntje wist hij de jury te overtuigen. Al in de halve finale van het in totaal zes afleveringen durende bakfestijn moesten Pep en zijn moeder flink gasgeven. Rijdende taart

Daar kregen de bakkers ineens een bestelling van tweehonderd petitfours, kleine vierkante cakejes die meestal in twee happen zijn weggewerkt. Het was dan ook flink doorbakken om met al die kleine lekkernijen op de proppen te komen. Alsof dat niet genoeg was, moest er ook nog een verrukkelijke, rijdende én eetbare racewagen komen. Pep en Teuntje bakten de sterren van de hemel en plaatsten zich voor de finale, samen met concurrenten Job en Pleun.

Saucijzenbroodjes

Eerder bakten Donders en zijn moeder al 175 saucijzenbroodjes voor de afgelopen editie van Serious Request in Den Bosch. De liefde voor koken en bakken kreeg Pep van moeder Teuntje met de paplepel ingegoten, zo vertelde ze eerder tegen DTV Nieuws. “Met de kinderen wordt koken al snel koekjes bakken", zei ze in gesprek met de lokale omroep. "Pep is de enige die van jongs af aan wilde roeren en nieuwe dingen wilde bedenken om te maken. De andere kinderen zijn meer van het proeven.” En Pep weet het zelf ook al zeker: later wil hij chef-kok worden. Mierzoete muzieknoot

De finale stond zaterdagavond volledig in het teken van muziek. De jonge bakkers werden met een fanfare onthaald op het bekende landgoed van Heel Holland Bakt Kids. Bij de technische opdracht maakten de jeugdige lekkernijtovenaars zogeheten mellowcakes, een lekkernij die lijkt op een chocozoen en in chocolade moest worden gedipt.

Pep tijdens een eerdere aflevering van Heel Holland Bakt Kids. (Foto: Omroep MAX / Elvin Boer.)