LIVE 112-nieuws | Bredanaar met drugs aangehouden: 'Is allemaal voor mezelf' | Brand verwoest auto's handhavers Waalwijk, politie houdt rekening met opzet

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Drie auto's van handhavers zijn zaterdagnacht uitgebrand bij het gemeentehuis in Waalwijk. De brand, onder de overkapping van het gemeentehuis, brak rond kwart voor twee 's nachts uit. De elektrische handhavingsauto's, twee herkenbare en één onopvallende, stonden daar om opgeladen te worden. De politie houdt rekening met brandstichting en is een onderzoek gestart.

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