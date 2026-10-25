Advertentie
LIVE 112-nieuws | Bredanaar met drugs aangehouden: 'Is allemaal voor mezelf' | Brand verwoest auto's handhavers Waalwijk, politie houdt rekening met opzet
Het laatste 112-nieuws uit Brabant lees je in dit liveblog. Hier vind je actuele meldingen van politie, brandweer, ambulance en andere hulpdiensten uit de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen? Klik dan op het belletje.
Liveblog
06:24
Bredanaar met drugs aangehouden: 'Is allemaal voor mezelf'
Een 21-jarige automobilist uit Breda is zaterdagnacht aangehouden door de politie. Agenten zagen hem op een vreemde locatie staan. Toen ze de man aanspraken, kwam die met een vreemd verhaal.
06:01
Brand verwoest auto's handhavers Waalwijk, politie houdt rekening met opzet
Drie auto's van handhavers zijn zaterdagnacht uitgebrand bij het gemeentehuis in Waalwijk. De brand, onder de overkapping van het gemeentehuis, brak rond kwart voor twee 's nachts uit. De elektrische handhavingsauto's, twee herkenbare en één onopvallende, stonden daar om opgeladen te worden. De politie houdt rekening met brandstichting en is een onderzoek gestart.
05:43
Ravage op A67 na aanrijding: auto ramt busje en verkeerslichten en crasht
Een automobilist is zaterdagnacht aangehouden na een botsing op de A67 bij Ommel. De bestuurder raakte daar met zijn auto een busje met Belgisch kenteken. Na de klap zou de automobilist zijn doorgereden en twee verkeerslichten omver hebben gereden. Uiteindelijk belandde hij met zijn auto enkele honderden meters verderop in een greppel.
Advertentie
Advertentie