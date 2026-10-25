Nederlandse Vereniging van Dierentuinen: aanval van panter is enorme schok

De aanval van een panter op een verzorgster in safaripark Beekse Bergen is “een enorme schok voor iedereen in de dierentuinwereld”. Dat zegt Wineke Schoo, directeur van de Nederlandse Vereniging van Dierentuinen. Volgens haar komt het zeer zelden voor dat een roofdier een verzorger aanvalt. De verzorgster raakte zaterdag zwaargewond.

Zelden misgegaan in 25 jaar In de 25 jaar dat ze in de dierentuinsector werkt, heeft ze pas één keer een soortgelijke aanval meegemaakt. Dat was in 2001, toen een leeuw in Ouwehands Dierenpark een verzorger aanviel . De man raakte gewond aan zijn nek en schouders.

Schoo schrok enorm toen ze hoorde wat er in Beekse Bergen was gebeurd . “Dit is echt een worstcasescenario. Ik moet de hele tijd aan die verzorgster denken. Echt afschuwelijk, dit wens je niemand toe.”

Dat het zo zelden gebeurt, komt volgens Schoo doordat de protocollen in Nederlandse dierentuinen zo goed zijn. “Er zijn duidelijke richtlijnen en daar wordt streng op gecontroleerd. Ook worden de verblijven van gevaarlijke dieren vaker gecontroleerd dan die van andere dieren. Maar er kan natuurlijk altijd iets gebeuren.”

Elke dierentuin maakt eigen regels

Hoewel er heldere richtlijnen zijn, bepalen dierentuinen zelf hoe ze die invullen. “Omdat iedere dierentuin anders is en verblijven er anders uitzien, maakt iedereen een eigen protocol, specifiek voor de situatie in die dierentuin.”

Zo hebben sommige dierentuinen de regel dat er maar één verzorger de deuren mag bedienen als er twee tegelijk het verblijf van een roofdier binnengaan. Die verzorger moet ook duidelijk aan de ander laten weten wanneer dat gebeurt.

Eén verzorger per verblijf

In Beekse Bergen is de afspraak dat er maar één verzorger tegelijk een verblijf binnengaat. Zo wil het Hilvarenbeekse park voorkomen dat meerdere deuren tegelijk opengaan.

Hoe het toch zo mis kon gaan, is nog niet duidelijk.