Burgemeester boos na brand bij handhavingsauto's: 'Enorme impact'

Burgemeester Sacha Ausems van Waalwijk is niet te spreken over de brand bij drie auto’s van de handhavers van de gemeente, de boa’s. Zaterdagnacht zijn die waarschijnlijk in brand gestoken, meldt de politie. De burgemeester vindt het “onacceptabel”.

De politie gaat uit van brandstichting. Daarom heeft de gemeente direct aangifte gedaan, zegt Ausems in een video op sociale media. “Deze gebeurtenis heeft een enorme impact op onze medewerkers. We nemen dit heel serieus.”

“Als je het ergens niet mee eens bent, kun je in dit land met elkaar in gesprek”, gaat ze verder. “Maar tegen geweld en misdrijven treden we, ook in Waalwijk, hard op.”

Duo op scooter gezocht

De brand brak uit onder een overkapping waar elektrische auto’s aan laadpalen stonden. Twee mensen op een scooter werden vlak daarvoor gezien. De politie is vooral naar hen op zoek.

De burgemeester roept getuigen op zich te melden. “Laten we duidelijk zijn: we staan pal achter onze boa’s en staan voor de veiligheid van zowel onze medewerkers als de inwoners van Waalwijk.”