Joey Veerman neemt met zoontje afscheid van PSV-fans tijdens topper

Joey Veerman heeft in de rust van PSV - Feyenoord afscheid genomen van de PSV-supporters. De middenvelder maakte deze zomer de overstap naar Borussia Dortmund. Tijdens zijn ereronde zongen de fans hem luid toe.

Veerman speelde 198 officiële wedstrijden voor PSV. Daarin was hij goed voor 31 goals en 67 assists. Na drie kampioenschappen op rij met PSV koos hij voor een vertrek uit Eindhoven. Borussia Dortmund telde 22 miljoen euro voor de middenvelder neer.

Met Frenkie het veld op

Samen met zijn zoontje Frenkie liep hij zondagmiddag in de rust het veld op. De tussenstand was toen 1-0 in het voordeel van PSV. De kleine Veerman leek erg onder de indruk van alle fans in het stadion.

Fans hadden een spandoek gemaakt en scandeerden meermaals luid zijn naam. Na zijn ereronde moest Veerman nog even achter zijn kleine man aan, omdat die het veld nog niet wilde verlaten.