Navigatie overslaan
Ontdek

Joey Veerman neemt met zoontje afscheid van PSV-fans tijdens topper

Joey Veerman neemt afscheid van de supporters in het Philips Stadion (foto: ANP).
Joey Veerman neemt afscheid van de supporters in het Philips Stadion (foto: ANP).

Joey Veerman heeft in de rust van PSV - Feyenoord afscheid genomen van de PSV-supporters. De middenvelder maakte deze zomer de overstap naar Borussia Dortmund. Tijdens zijn ereronde zongen de fans hem luid toe.

Profielfoto van David Kramer
Geschreven door
David Kramer

Veerman speelde 198 officiële wedstrijden voor PSV. Daarin was hij goed voor 31 goals en 67 assists. Na drie kampioenschappen op rij met PSV koos hij voor een vertrek uit Eindhoven. Borussia Dortmund telde 22 miljoen euro voor de middenvelder neer.

Met Frenkie het veld op
Samen met zijn zoontje Frenkie liep hij zondagmiddag in de rust het veld op. De tussenstand was toen 1-0 in het voordeel van PSV. De kleine Veerman leek erg onder de indruk van alle fans in het stadion.

Fans hadden een spandoek gemaakt en scandeerden meermaals luid zijn naam. Na zijn ereronde moest Veerman nog even achter zijn kleine man aan, omdat die het veld nog niet wilde verlaten.

onboarding visual

Klik op 'Accepteren' om de cookies van Twitter X te accepteren en de inhoud te bekijken.

Joey Veerman neemt afscheid tijdens de Nederlandse Eredivisie wedstrijd tussen PSV en Feyenoord in het Philips stadion (foto: Bas Czerwinski/ANP).
Joey Veerman neemt afscheid tijdens de Nederlandse Eredivisie wedstrijd tussen PSV en Feyenoord in het Philips stadion (foto: Bas Czerwinski/ANP).
Spandoek van de PSV-supporters voor Veerman (foto: David Kramer).
Spandoek van de PSV-supporters voor Veerman (foto: David Kramer).

Lees ook

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Download de app en draag het gevoel van hier altijd bij je!
Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.