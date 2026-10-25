Toestand verzorgster verslechtert na panterdrama: 'kans op herstel klein'
De situatie van de verzorgster die zaterdagochtend zwaargewond werd gevonden na een panteraanval in de Beekse Bergen is in de loop van de dag verslechterd, dat meldt het park zondag. De kans op herstel voor de vrouw is erg klein, zo laat een woordvoerder weten.
De vrouw werd zaterdagochtend zwaargewond aangetroffen in het binnenverblijf van de mannetjespanters, ze raakte gewond aan haar hoofd en nek. De verzorgster was zeer ervaren: ze begon op haar 17de in het dierenpark. Ze werkte inmiddels met tussenposes al bijna 40 jaar met dieren in het park.
"Ze heeft een groot hart voor de dieren en het park", laat een woordvoerder weten in een verklaring. "In overleg met haar familie blijft het park daarom wel open."
Kritieke toestand
Het is nog niet duidelijk hoe het kon gebeuren dat de verzorgster en de panter tegelijkertijd in hetzelfde verblijf waren. Normaal gesproken zijn medewerkers nooit in dezelfde ruimte als de dieren. Na de aanval wist de vrouw zelf via een portofoon haar collega's te alarmeren.
De hulpdiensten rukten vervolgens massaal uit. Ook een traumahelikopter werd opgeroepen. Na de aanval was de vrouw nog aanspreekbaar. Ze werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht.
In slaap gehouden
Eenmaal in het ziekenhuis werd de verzorgster vrijwel direct geopereerd. Die operatie verliep volgens een woordvoerder van het park naar behoren, maar haar toestand bleef desondanks 'zorgelijk'. De vrouw kwam de nacht door, maar werd zondag in slaap gehouden en was niet aanspreekbaar.
De toestand van de vrouw nog altijd kritiek, in het statement valt te lezen dat de kans op herstel heel klein is. "We zijn vanzelfsprekend enorm verdrietig door dit nieuws en doen er alles aan om haar familie, collega's en andere naasten zo veel mogelijk tot steun te zijn en waar nodig extra begeleiding te bieden", zo schrijft de woordvoerder.
Onderzoek
Zowel het park als de Nederlandse Arbeidsinspectie is een onderzoek gestart naar de aanval. Het is nog niet duidelijk wat zich precies in het verblijf heeft afgespeeld. Volgens het park hangen er geen camera's. De panters zaten zaterdag nog binnen vanwege storm Austin die eerder die nacht over het land raasde.
Na het incident verandert er niets aan de verzorging van de panters. De dieren verblijven buiten en worden zoals gewoonlijk verzorgd. De dieren hebben in principe natuurlijk gedrag laten zien, zei een woordvoerder van het park eerder tegen Omroep Brabant. “Het zijn en blijven roofdieren.”
'Worstcasescenario'
De aanval in de Beekse Bergen dreunt hard door in de dierentuinwereld, zo schetste Wineke Schoo, directeur van de Nederlandse Vereniging van Dierentuinen, eerder. Een ernstige aanvaring tussen een roofdier en een verzorger komt in Nederland nauwelijks voor.
“Dit is echt een worstcasescenario", zei Schoo. In de 25 jaar dat ze deze functie bekleedt, ging het slechts één keer eerder mis op deze schaal. "Echt afschuwelijk, dit wens je niemand toe.”