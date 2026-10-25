Verzorgster verder achteruit na panterdrama: 'Enorm verdrietig'

De situatie van de verzorgster die zaterdagochtend zwaargewond werd gevonden na een panteraanval in de Beekse Bergen is in de loop van de dag verslechterd, dat meldt het park zondag. De kans op herstel voor de vrouw is erg klein, zo laat een woordvoerder weten.

Cas Bergs Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

De vrouw werd zaterdagochtend zwaargewond aangetroffen in het binnenverblijf van de mannetjespanters, ze raakte gewond aan haar hoofd en nek. De verzorgster was zeer ervaren: ze begon op haar 17de in het dierenpark. Ze werkte inmiddels met tussenposes al bijna 40 jaar met dieren in het park.



"Ze heeft een groot hart voor de dieren en het park", laat een woordvoerder weten in een verklaring. "In overleg met haar familie blijft het park daarom wel open." Kritieke toestand

Het is nog niet duidelijk hoe het kon gebeuren dat de verzorgster en de panter tegelijkertijd in hetzelfde verblijf waren. Normaal gesproken zijn medewerkers nooit in dezelfde ruimte als de dieren. Na de aanval wist de vrouw zelf via een portofoon haar collega's te alarmeren. De hulpdiensten rukten vervolgens massaal uit. Ook een traumahelikopter werd opgeroepen. Na de aanval was de vrouw nog aanspreekbaar. Ze werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht.