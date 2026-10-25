PSV geeft voorsprong tegen Feyenoord weg en moet genoegen nemen met punt
PSV is er niet in geslaagd het gat met koploper Feyenoord te verkleinen. In een sterke eerste helft zette Guus Til de Eindhovenaren op voorsprong, maar na rust kwam Feyenoord langszij. Het werd zondagmiddag 1-1 in het Philips Stadion.
Nadat Peter Bosz vrijdag iedereen in het ongewisse liet, bleek voor de wedstrijd dat Ruben van Bommel op tijd hersteld en fit genoeg was om te starten. Hij begon zelfs in de spits: Sven Mijnans was geschorst en op de 17-jarige Mikkel Bro Hansen na was er geen andere spits beschikbaar.
Fluitconcert voor Geertruida
Voor Lutsharel Geertruida was het een bijzonder duel. Hij speelde van kleins af aan voor Feyenoord en droeg daar zelfs de aanvoerdersband. Dit seizoen leent RB Leipzig hem uit aan PSV. Het Feyenoord-legioen was daar niet blij mee en floot telkens als Geertruida de bal kreeg. Dat lieten de PSV-fans niet gebeuren: al snel klonk er luid gejuich in het Philips Stadion.
PSV zette de koploper vanaf het begin onder druk. Na tien minuten leverde dat een grote kans op. Guus Til werd weggestoken, maar koos ervoor de bal voor te geven, terwijl zelf schieten de betere optie leek.
Volley van Til
Na twintig minuten gaf Ivan Perišić een voorzet. Feyenoord-verdediger Jeremiah St. Juste kopte die weg, maar Geertruida stond op de rand van de zestien klaar om de tweede bal terug te brengen. Dat deed hij perfect richting Guus Til, die de bal op de volley tegen de touwen schoot. Het Philips Stadion ontplofte.
Het was een open wedstrijd, waarin PSV in de eerste helft een stuk beter was dan de Rotterdammers. Toch moest de kampioen verdedigend af en toe opletten. Na een halfuur kreeg Nacho Ferri een enorme kans, maar Matěj Kovář stopte zijn poging knap.
PSV ging met een meer dan terechte voorsprong de rust in. Feyenoord kwam er in de eerste helft amper aan te pas, mede door het goede spel van PSV. Toch kwamen de Rotterdammers na rust brutaal uit de kleedkamer.
Feyenoord langszij
In de 56ste minuut kreeg Anis Hadj Moussa de bal van Feyenoord-aanvoerder Luciano Valente. De buitenspeler was in de eerste helft onzichtbaar, maar kwam nu naar binnen en krulde de bal prachtig in de lange hoek: 1-1.
Daarna waren de kansen weer voor PSV, vooral voor Van Bommel. Hij kreeg twee schietkansen in de zestien van Feyenoord, maar miste allebei de keren het doel. Even leek het zelfs de wedstrijd van Geertruida te worden, maar zijn doelpunt werd afgekeurd.
Vier punten verschil
Via Mauro Júnior en Guus Til kreeg PSV nog een enorme kans, maar de ploeg moet genoegen nemen met een gelijkspel. Feyenoord is daar achteraf tevredener over dan PSV. Dat komt niet alleen door het spelbeeld, maar ook omdat Feyenoord koploper blijft met vier punten voorsprong op de ploeg uit Eindhoven.