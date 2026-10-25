PSV geeft voorsprong tegen Feyenoord weg en moet genoegen nemen met punt

PSV is er niet in geslaagd het gat met koploper Feyenoord te verkleinen. In een sterke eerste helft zette Guus Til de Eindhovenaren op voorsprong, maar na rust kwam Feyenoord langszij. Het werd zondagmiddag 1-1 in het Philips Stadion.

David Kramer Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Nadat Peter Bosz vrijdag iedereen in het ongewisse liet, bleek voor de wedstrijd dat Ruben van Bommel op tijd hersteld en fit genoeg was om te starten. Hij begon zelfs in de spits: Sven Mijnans was geschorst en op de 17-jarige Mikkel Bro Hansen na was er geen andere spits beschikbaar. Fluitconcert voor Geertruida

Voor Lutsharel Geertruida was het een bijzonder duel. Hij speelde van kleins af aan voor Feyenoord en droeg daar zelfs de aanvoerdersband. Dit seizoen leent RB Leipzig hem uit aan PSV. Het Feyenoord-legioen was daar niet blij mee en floot telkens als Geertruida de bal kreeg. Dat lieten de PSV-fans niet gebeuren: al snel klonk er luid gejuich in het Philips Stadion. PSV zette de koploper vanaf het begin onder druk. Na tien minuten leverde dat een grote kans op. Guus Til werd weggestoken, maar koos ervoor de bal voor te geven, terwijl zelf schieten de betere optie leek.