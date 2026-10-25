Ooievaar draait overuren: vier baby’s in vier weken bij deze vriendengroep
Vier baby's die in krap vier weken tijd binnen dezelfde vriendengroep worden geboren. Ja, de ooievaar heeft het maar druk gehad bij de stellen Els en Wouter, Jelger en Dominique, Annika en Tom en Hilde en Jorrit uit De Moer. Zoveel kindervreugd kan maar één ding betekenen: een gezamenlijke XXL-babyborrel.
Het is zondagmiddag een kakofonie van kindergekrijs, bezorgde ouders en natuurlijk het geklink van bierglazen. Ongeveer 320 gasten zijn komen opdagen voor de babyborrel van de vriendengroep en dan hebben we het nog niet eens over de buslading kinderen die door de menigte dartelt.
"Wij zijn vier beste vrienden en per toeval zijn we in 27 dagen allemaal ouders geworden", zegt Wouter met een lach, kersverse papa van baby Nora. "Het is heel bijzonder dat we allemaal tegelijk een baby kunnen krijgen", vult moeder Els aan, met een koud biertje in haar hand.
Biechten op skivakantie
Aanvankelijk wisten de bevriende stellen nog niet van elkaar dat er bij iedereen een kleine op komst was. Dat veranderde wanneer de mannen gezamenlijk op skivakantie gingen. "We hadden met de moeders allemaal afgesproken om het nog niet te vertellen", legt Wouter uit.
Maar zodra op de berg de eerste alcoholische versnaperingen zijn genuttigd, beginnen de tongen tóch te rollen. "De eerste kon niet voor zich houden dat hij vader zou worden. Die avond hebben we vervolgens alle vier bekend dat we vader zouden worden."
Een avond voor in de boeken dus. "Achteraf hebben we gezegd dat we wel een gezamenlijke babyborrel kunnen houden als geintje", gaat hij verder. "Nu staan we hier." Bij de ingang staan de vier nakomelingen al keurig op een rijtje opgesteld in hun kinderwagens.
XXL-babyborrel
Het ging allemaal razendsnel. In slechts 27 dagen kwamen de vier kinderen ter wereld. Baby Julie van Jelger en Dominique was de koploper. Slechts een week later was het de beurt aan Nora van Els en Wouter. Daarna volgden Annika en Tom met baby Kiki en als hekkensluiters mochten Hilde en Jorrit baby Jack verwelkomen.
Voor wie het overzicht tóch nog even op beeld moet hebben:
Zoveel babyvreugd betekent dan ook een babyborrel waar je u tegen zegt. De hal van partycentrum ’t Maoske in De Moer is afgeladen vol. Zo'n 320 volwassenen en maar liefst 108 kinderen hebben zich verzameld voor het enorme kraamfeest.
Om zo'n enorme bups aan kroost te vermaken, zijn de hulptroepen ingevlogen. Er staat een springkasteel, twee dames voorzien kinderen van de nodige schmink en er is een karrenvracht aan speelgoed aangerukt om het legioen aan nakomelingen zoet te houden.
'Met elkaar opgroeien'
"Het is heel mooi, voor ons is het de eerste, de rest hebben al kinderen", zegt Dominique. "Maar het is harstikke leuk dat we allemaal tegelijk zijn." Het interview wordt even onderbroken door een voorbij rennende peuter.
"Ze groeien straks allemaal tegelijkertijd op, dat vinden we heel leuk", zegt ook Dominique, net moeder geworden van dochter Julie. "Ze zitten nu al in dezelfde vriendengroep en gaan mee op vriendenweekend."
"Het mooiste zou natuurlijk zijn als ze met elkaar opgroeien en naar dezelfde school gaan", vindt ook de papa van Julie, Jelger. "Maar dat zal de toekomst moeten uitwijzen."
Borreltje drinken
"Nou- , ze hebben eigenlijk geen keuze", breekt Wouter in. De andere ouders knikken lachend en instemmend.
"Ze willen allemaal kennismaken met de kleintjes", lacht Dominique. Het galmt flink door de zaal, aan een tafel in de hoek zitten ook de opa's en oma's alvast de plannen voor de oppasdag te beramen. "Uiteindelijk gaan ze toch slapen, ze liggen allemaal op een rijtje bij de ingang, dan kunnen papa en mama ook een borreltje drinken", vult manlief Jelger aan. Papa Wouter begint te lachen: "Van jongsafaan moet je het meegeven he."