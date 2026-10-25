Vier baby’s in vier weken: vriendengroep viert het met honderden gasten

Vier baby's die in krap vier weken tijd binnen dezelfde vriendengroep worden geboren. Ja, de ooievaar heeft het maar druk gehad bij de stellen Els en Wouter, Jelger en Dominique, Annika en Tom en Hilde en Jorrit uit De Moer. Zoveel kindervreugd kan maar één ding betekenen: een gezamenlijke XXL-babyborrel.

Het is zondagmiddag een kakofonie van kindergekrijs, bezorgde ouders en natuurlijk het geklink van bierglazen. Ongeveer 320 gasten zijn komen opdagen voor de babyborrel van de vriendengroep en dan hebben we het nog niet eens over de buslading kinderen die door de menigte dartelt.

"Wij zijn vier beste vrienden en per toeval zijn we in 27 dagen allemaal ouders geworden", zegt Wouter met een lach, kersverse papa van baby Nora. "Het is heel bijzonder dat we allemaal tegelijk een baby kunnen krijgen", vult moeder Els aan, met een koud biertje in haar hand.

Biechten op skivakantie

Aanvankelijk wisten de bevriende stellen nog niet van elkaar dat er bij iedereen een kleine op komst was. Dat veranderde wanneer de mannen gezamenlijk op skivakantie gingen. "We hadden met de moeders allemaal afgesproken om het nog niet te vertellen", legt Wouter uit.

Maar zodra op de berg de eerste alcoholische versnaperingen zijn genuttigd, kwamen de tongen tóch los. "De eerste kon niet voor zich houden dat hij vader zou worden. Die avond hebben we vervolgens alle vier bekend dat we vader zouden worden."

Een avond voor in de boeken dus. "Achteraf hebben we gezegd dat we wel een gezamenlijke babyborrel kunnen houden als geintje", gaat hij verder. "Nu staan we hier." Bij de ingang staan de vier nakomelingen al keurig op een rijtje opgesteld in hun kinderwagens.