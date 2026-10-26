Coen doodde zijn vriendin Jessica: WhatsAppjes schetsen onstuimige relatie

Bedrukte gezichten op een volle publiekstribune. De nabestaanden van Jessica horen maandag de details van haar laatste uren, de avond waarop de 38-jarige vrouw door haar vriend Coen K. met geweld om het leven werd gebracht. In de rechtszaal in Den Bosch schetsen gesprekken via WhatsApp en getuigenverklaringen een beeld van een onstuimige relatie waarin Jessica steeds kleiner werd.

Eva de Schipper Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

De spanning in de zaal is voelbaar. De rechtbank realiseert zich dat het gaat om een beladen zitting. "Geen enkele uitspraak zal recht kunnen doen aan het overlijden van Jessica. Haar twee dochters (drie en veertien jaar) zullen hun moeder voor altijd moeten missen." Feit is dat Jessica op donderdagavond 17 juli 2025 zwaargewond werd gevonden in de slaapkamer van haar huis in Vlijmen, nadat een buurvrouw 112 had gebeld. Ze was bewusteloos en bloedde hevig. De vrouw had bloeduitstortingen in haar gezicht, op haar kin, in haar hals, achter haar oor en op haar bovenarm. Haar gezicht was opgezwollen en ze had volgens de politie een "smurkende" ademhaling. 'Mijn vriendin ligt bovenaan de trap, ze is bijna dood'

Haar vriend, Coen K., was thuis en had vlak na eerste 112-meldingen zelf ook de politie aan de lijn. "Mijn vriendin ligt bovenaan de trap. Ze is bijna dood. Kom hierheen met de ambulance", is wat hij zei. Antwoorden. Daar zoekt de rechtbank naar tijdens de gesprekken met Coen K, die diezelfde avond bij Jessica’s thuis werd aangehouden. Onderweg naar het politiebureau zei een agent tegen K.: "U hoort geen vrouwen te slaan." Coen zou toen hebben gereageerd met: "Ik heb haar niet geslagen, ik heb haar geschopt." Agenten vinden Coen opvallend rustig en niet emotioneel. Hij zei dat het "allemaal wel meeviel, want zij had ook geslagen". Coen maakte grappende opmerkingen, iets wat de agenten ongepast vonden.

'Au! Laat me los!'

Uit onderzoek blijkt dat Jessica minstens zeven keer op haar hoofd en gezicht is geschopt of gestampt, terwijl ze op de grond lag. Ook is ze geraakt in haar hals en op haar bovenarm. “U schopte of sloeg haar op haar hoofd?” vraagt de voorzitter. “Beide. Staand heb ik dat gedaan", zegt K. terwijl hij met zijn rechtervoet een schoppende beweging maakt onder tafel. "Hoe sloeg u haar? Met de vuisten?”. “Ja", reageert hij. Jessica zou hem een vuistslag op de kin hebben gegeven. Waarschijnlijk is het daadwerkelijke aantal veel hoger geweest. "Een van de sporen wijst erop dat ze met de schoen dwars over haar gezicht is geraakt." Een van de nabestaanden slaat zijn handen voor zijn gezicht. Eerder die avond was er volgens een buurvrouw ruzie ontstaan in Jessica’s tuin. Het leek erop dat Jessica een hersenschudding had opgelopen. De buurvrouw hoorde Coen K. schreeuwen "Welke dag is het vandaag?!" en "Waar woon je?" Jessica riep: "Au! Laat me los. Je doet me pijn. Ga weg!" Omdat de politie nog niet was gekomen, belde de vrouw een kwartier later opnieuw. "Mijn buurvrouw wordt helemaal in elkaar geslagen door haar vriend. Ik hoor bonken, gillen en de baby huilen", vertelde ze. De buurvrouw hoorde harde klappen, spullen die omvielen en een huilende baby. En toen werd het ineens stil. "We hoorden haar niet meer."

De zaak van minuut tot minuut In de rechtszaak wordt ook de relatie van Coen K. met zijn ex besproken. Ook daarin zou hij geweld hebben gebruikt, volgens de ex. "Zij heeft vals verklaard. Ze heeft het overdreven, aangedikt", zegt Coen daarover. In het liveblog van de eerste zittingsdag lees je wat er van minuut tot minuut gebeurde in de rechtszaal.

Jessica was bang voor Coen, zou blijken uit hun WhatsAppgesprekken. "Geen idee waarom", reageert K. in de rechtbank. "Misschien voor mijn felle reacties ofzo, dat ik fel uit de hoek kan komen. Naar mijn weten was mijn relatie gewoon goed en de gesprekken ook." Een psycholoog concludeert dat beiden erg afhankelijk waren van elkaar. Zowel Jessica als Coen was bang verlaten te worden. Jessica zei constant sorry tegen Coen. In de laatste maanden werd er door hen beiden regelmatig gesproken over het uitmaken van de relatie. Jessica smeekt Coen om niet weg te gaan. Ze hoopt dat hij het niet uitmaakt en dan zegt hij dat hij Jessica niet zal verlaten. Regelmatig klinken er geluiden vanuit de zaal en wordt er hoofdschuddend gereageerd op de uitspraken van Coen. Hij zegt te zijn doorgedraaid op die 17 juli 2025. "Ik heb dit nooit gewild. Echt niet." Volgens Coen hadden hij en Jessica die dag allebei stevig gedronken. Coen zou twaalf blikjes bier hebben gedronken. Daarnaast was hij verslaafd aan kalmeringsmiddelen. Een opvallend WhatsApp-gesprek is dat van 1 maart 2025. "Jessica stuurt: ik ben bang van je moeder. En u zegt: normaal zou dit uitlopen op een flinke ruzie met agressie. Wat bedoelt u daarmee?”, vraagt de rechtbankvoorzitter. Coen zegt dat hij weleens met dingen gooit als hij boos is. Jessica spreekt op WhatsApp over een kwade dronk waarbij Coen boos is en dingen kwijt is. Op politiebureau zei Coen dat hij zijn vriendin gered had uit een gewelddadige relatie met haar vorige partner. "Ik heb klappen gekregen van mijn vriendin. Ze haalde het bloed onder mijn nagels vandaan." Coen zegt zich niet meer te herinneren dat hij dit bij de politie heeft verklaard.