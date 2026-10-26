Meeste schademeldingen van stormen Austen en Boelo komen uit Brabant
De stormen Austen en Boelo, die afgelopen week over Nederland trokken, hebben de meeste schade aangericht in Brabant. Verzekeringsmaatschappijen Interpolis en Centraal Beheer ontvingen tot maandagochtend zo’n duizend schademeldingen, een kwart daarvan uit Brabant.
"Het gaat vooral om schade aan woningen, maar ook aan auto’s", laat een woordvoerder van Interpolis weten. Waarschijnlijk loopt het aantal meldingen nog op. "De ervaring leert dat niet alle stormschade direct wordt ontdekt. Mensen zien soms pas later dat bijvoorbeeld dakpannen zijn verschoven of dat water de woning is binnengedrongen."
Opvallend is dat de meeste meldingen van Interpolis en Centraal Beheer uit Brabant komen. Zo'n 250 schademeldingen komen uit Brabant, Limburg en Zuid-Holland volgen met elk 150 meldingen op afstand. Waarom er juist in Brabant zoveel schade is ontstaan, weten de verzekeringsmaatschappijen niet. "We kunnen in onze systemen geen hotspots ontdekken."
Platte daken
Er komen met name meldingen binnen van schade aan platte daken. "Storm Austen heeft vrijdag heel veel blad van de bomen geblazen, dat op platte daken terecht is gekomen."
Daar kwam dit weekend vervolgens storm Boelo overheen. "Door de zware regenval tijdens storm Boelo is er veel water op die daken terechtgekomen. Dat water vindt altijd een manier om weg te komen."
Dakgoot controleren
De verzekeringsmaatschappijen waarschuwen dat mensen hun regenafvoer moeten controleren. "Door de vele bladeren die van de bomen gewaaid zijn, kunnen dakgoten en regenwaterafvoeren verstopt raken."
Verzekeringsmaatschappij Nationale-Nederlanden (NN) heeft na de twee stormen ongeveer "een kleine vijfhonderd" schademeldingen binnen, meldt een woordvoerder.
Dit weekend kreeg Nederland te maken met storm Boelo, officieel de eerste herfststorm van dit jaar. De storm bracht vooral in de kustgebieden zware windstoten met zich mee. Vrijdag trok storm Austen al over het land.