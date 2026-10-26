Meeste schademeldingen van stormen Austen en Boelo komen uit Brabant

De stormen Austen en Boelo, die afgelopen week over Nederland trokken, hebben de meeste schade aangericht in Brabant. Verzekeringsmaatschappijen Interpolis en Centraal Beheer ontvingen tot maandagochtend zo’n duizend schademeldingen, een kwart daarvan uit Brabant.

Ruud Ritzen Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

"Het gaat vooral om schade aan woningen, maar ook aan auto’s", laat een woordvoerder van Interpolis weten. Waarschijnlijk loopt het aantal meldingen nog op. "De ervaring leert dat niet alle stormschade direct wordt ontdekt. Mensen zien soms pas later dat bijvoorbeeld dakpannen zijn verschoven of dat water de woning is binnengedrongen." Opvallend is dat de meeste meldingen van Interpolis en Centraal Beheer uit Brabant komen. Zo'n 250 schademeldingen komen uit Brabant, Limburg en Zuid-Holland volgen met elk 150 meldingen op afstand. Waarom er juist in Brabant zoveel schade is ontstaan, weten de verzekeringsmaatschappijen niet. "We kunnen in onze systemen geen hotspots ontdekken."