Prinsenmeer is niet meer van Gillis, nog één ‘spookpark’ over in Brabant

Het paradepaardje van Peter Gillis is niet meer van de ondernemer en realityster. Vorige week was de overdracht van Prinsenmeer en daarmee is Gillis zijn vakantiepark definitief kwijt. Stadsresort Valkenburg is ook al overgedragen en de sleuteloverdracht van Brugse Heide in Valkenswaard is donderdag. Daarmee heeft Gillis nog maar één vakantiepark over in Brabant, een "spookpark".

Noël van Hooft Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Na de gedwongen veiling begin deze maand heeft Gillis nog zes van zijn negen Nederlandse parken over. Één daarvan ligt in Brabant. “Slot Cranendonck is tot nader order gesloten”, staat te lezen op de website van Oostappen vakantieparken van Peter Gillis. Bij de ingang van het park staan hekken met ‘park gesloten’ en ‘verboden toegang’. Spookpark

Het park oogt verlaten. Bij de ingang lijkt het een spookpark: een verlaten speeltuin en het herfstachtige weer werken niet mee. Bij de receptie brandt licht. Twee medewerkers zijn elke dag bezig met onderhoud. “We zijn aan het snoeien, grasmaaien en straks ook bladblazen”, vertelt een medewerkster tegen Omroep Brabant. “Er is normaal lekker wat reuring, dat mis ik nu toch”, vertelt ze bij de gesloten slagboom. “De motivatie is soms ver te zoeken, maar zolang ik betaald word, blijf ik het park onderhouden.”

Jaargasten mogen op dinsdag en zaterdag even het park op voor onderhoud aan hun chalets. Ondertussen maken handhaving en politie regelmatig een rondje over het park. Om te kijken of er geen ongenodigden op het park rondlopen én om te checken of er echt niemand verblijft. “Dat is geruststellend. Hoe meer controle hoe beter.” Zo brandde deze zomer nog een chalet af. Waarom is het park gesloten?

In december 2020 kocht Peter Gillis Slot Cranendonck. ‘Vakantiekoning’ werd hij toen nog genoemd, maar inmiddels is zijn koninkrijk in elkaar gestort. Een jaar geleden, bij de start van de kerstvakantie, besloot de gemeente dat Gillis geen nieuwe vergunning kreeg voor het vakantiepark in Soerendonk.

Slot Cranendonck van Peter Gillis (foto: Noël van Hooft).