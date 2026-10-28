Prinsenmeer is niet meer van Gillis, nog één ‘spookpark’ over in Brabant
Het paradepaardje van Peter Gillis is niet meer van de ondernemer en realityster. Vorige week was de overdracht van Prinsenmeer en daarmee is Gillis zijn vakantiepark definitief kwijt. Stadsresort Valkenburg is ook al overgedragen en de sleuteloverdracht van Brugse Heide in Valkenswaard is donderdag. Daarmee heeft Gillis nog maar één vakantiepark over in Brabant, een "spookpark".
Na de gedwongen veiling begin deze maand heeft Gillis nog zes van zijn negen Nederlandse parken over. Één daarvan ligt in Brabant. “Slot Cranendonck is tot nader order gesloten”, staat te lezen op de website van Oostappen vakantieparken van Peter Gillis. Bij de ingang van het park staan hekken met ‘park gesloten’ en ‘verboden toegang’.
Spookpark
Het park oogt verlaten. Bij de ingang lijkt het een spookpark: een verlaten speeltuin en het herfstachtige weer werken niet mee. Bij de receptie brandt licht. Twee medewerkers zijn elke dag bezig met onderhoud. “We zijn aan het snoeien, grasmaaien en straks ook bladblazen”, vertelt een medewerkster tegen Omroep Brabant.
“Er is normaal lekker wat reuring, dat mis ik nu toch”, vertelt ze bij de gesloten slagboom. “De motivatie is soms ver te zoeken, maar zolang ik betaald word, blijf ik het park onderhouden.”
Jaargasten mogen op dinsdag en zaterdag even het park op voor onderhoud aan hun chalets. Ondertussen maken handhaving en politie regelmatig een rondje over het park. Om te kijken of er geen ongenodigden op het park rondlopen én om te checken of er echt niemand verblijft. “Dat is geruststellend. Hoe meer controle hoe beter.” Zo brandde deze zomer nog een chalet af.
Waarom is het park gesloten?
In december 2020 kocht Peter Gillis Slot Cranendonck. ‘Vakantiekoning’ werd hij toen nog genoemd, maar inmiddels is zijn koninkrijk in elkaar gestort. Een jaar geleden, bij de start van de kerstvakantie, besloot de gemeente dat Gillis geen nieuwe vergunning kreeg voor het vakantiepark in Soerendonk.
Gasten kregen vier uur de tijd om te vertrekken, ook de jaargasten met vaste plekken. Een jaar eerder werd duidelijk dat er zeker 45 mensen illegaal woonden op het park.
De horecavergunning werd in 2023 al ingetrokken omdat de gemeente bang was dat de vergunning voor criminele doeleinden werd gebruikt.
Gillis-dna
Slot Cranendonck is het nieuwste park van Peter Gillis, maar het Gillis-dna is er nooit echt doorgevoerd, vindt de medewerkster. “De mensen met jaarplaatsen zaten er al, en dat zijn geen Oostappen-gasten. Hier zijn bijvoorbeeld geen Hollandse avonden.”
“We zijn een eigen clubje onder de naam van Oostappen”, gaat ze verder. Maar doordat de naam van Gillis eraan hangt, zijn ze nu wel gesloten. En dat doet pijn. “We hopen dat het verkocht wordt en dat er iets van een toekomst is voor ons als medewerkers en voor de mensen met een vaste plaats hier.” Maar een potentiële koper is nog niet gespot.
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