Gemeente zat fout maar hoeft niet te betalen voor faillissement scheepswerf

De gemeente Land van Cuijk hoeft geen schadevergoeding te betalen aan de failliete scheepswerf in Grave. De scheepsbouwer ging veertien jaar geleden failliet. Van de gemeente kreeg de eigenaar geen vergunning voor het maken van grotere boten. De curator eiste een schadevergoeding van 12,7 miljoen euro, maar de rechter ging daar woensdag niet in mee. Ondanks het oordeel van een andere rechter eerder dat de gemeente fouten heeft gemaakt en aansprakelijk is voor de schade.

De soap rond het faillissement van de scheepswerf in Grave duurt inmiddels veertien jaar. Het bedrijf ging in 2012 failliet. Het kreeg van de toenmalige gemeente Grave geen vergunning voor de bouw van grotere schepen. Waar het bedrijf eerst vooral schepen van 110 meter lang bouwde, wilde het ook schepen van 135 meter gaan maken. Die langere boten waren volgens de oud-eigenaar Robert van Kessel cruciaal om overeind te kunnen blijven. "Er is onnodig veel kapot gemaakt door de gemeente Grave destijds. En nu nog steeds voel ik een hoop emotie en frustratie. Het is onrecht dat je voelt", vertelde de voormalig directeur anderhalve maand geleden bij de rechtbank. Onrechtmatig gehandeld

De gemeente Land van Cuijk, waar Grave sinds de fusie in 2022 onderdeel van is, erkende tijdens de zitting dat zij destijds onrechtmatig heeft gehandeld. Maar de gemeente vindt dat de schade niet volledig op haar kan worden afgewenteld. Volgens haar was er ook sprake van ondernemersrisico. Daarnaast betwiste de gemeente de berekening van de curator.

Het kantoor en de loodsen van de failliete scheepswerf (Tom Berkers)