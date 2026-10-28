Gemeente zat fout maar hoeft niet te betalen voor faillissement scheepswerf
De gemeente Land van Cuijk hoeft geen schadevergoeding te betalen aan de failliete scheepswerf in Grave. De scheepsbouwer ging veertien jaar geleden failliet. Van de gemeente kreeg de eigenaar geen vergunning voor het maken van grotere boten. De curator eiste een schadevergoeding van 12,7 miljoen euro, maar de rechter ging daar woensdag niet in mee. Ondanks het oordeel van een andere rechter eerder dat de gemeente fouten heeft gemaakt en aansprakelijk is voor de schade.
De soap rond het faillissement van de scheepswerf in Grave duurt inmiddels veertien jaar. Het bedrijf ging in 2012 failliet. Het kreeg van de toenmalige gemeente Grave geen vergunning voor de bouw van grotere schepen. Waar het bedrijf eerst vooral schepen van 110 meter lang bouwde, wilde het ook schepen van 135 meter gaan maken.
Die langere boten waren volgens de oud-eigenaar Robert van Kessel cruciaal om overeind te kunnen blijven. "Er is onnodig veel kapot gemaakt door de gemeente Grave destijds. En nu nog steeds voel ik een hoop emotie en frustratie. Het is onrecht dat je voelt", vertelde de voormalig directeur anderhalve maand geleden bij de rechtbank.
Onrechtmatig gehandeld
De gemeente Land van Cuijk, waar Grave sinds de fusie in 2022 onderdeel van is, erkende tijdens de zitting dat zij destijds onrechtmatig heeft gehandeld. Maar de gemeente vindt dat de schade niet volledig op haar kan worden afgewenteld. Volgens haar was er ook sprake van ondernemersrisico. Daarnaast betwiste de gemeente de berekening van de curator.
De rechtbank gaat daar woensdag deels in mee. Hoewel het gerechtshof eerder oordeelde dat de gemeente fouten heeft gemaakt en daardoor aansprakelijk is voor de financiële gevolgschade, is volgens de rechters niet aangetoond dat het handelen van de gemeente destijds heeft geleid tot de geëiste miljoenen euro's aan schade.
De rechtbank oordeelt dat niet is aangetoond dat de scheepswerf grote opdrachten heeft misgelopen door het besluit van de gemeente.
Geen gemeentegeld
Daardoor hoeft de gemeente Land van Cuijk geen schadevergoeding te betalen. "Na een lange juridische procedure zijn we opgelucht dat er nu duidelijkheid is. De gemeente hoeft voor deze zaak geen geld uit de gemeentelijke begroting te betalen. Vanuit onze verantwoordelijkheid om zorgvuldig met gemeenschapsgeld om te gaan, zijn we daar tevreden over", valt te lezen in een persverklaring.
Moeilijk uit te leggen
De curator van de failliete scheepswerf moet in totaal bijna 20.000 euro aan proceskosten betalen. Oud-eigenaar Robert van Kessel vindt de uitspraak moeilijk uit te leggen. "Ik ben blij met de eerdere uitspraak dat de gemeente onrechtmatig gehandeld heeft en in principe aansprakelijk is voor de schade."
Maar hij vervolgt: "Ik kan er met mijn hoofd niet bij. Ik snap niet dat de rechter geen verband ziet tussen het foutieve handelen van de gemeente en de opgevoerde schade."
De curator heeft nog niet gereageerd.