Wielklem voor foutparkerend ziekenhuispersoneel mag volgens deskundige
Een wielklem plaatsen bij je eigen personeel. Het Amphia Ziekenhuis in Breda wil hardleers foutparkerend personeel harder aanpakken. Het mag volgens deskundige Caren Schipperus. Sterker nog: de advocate noemt het gratis verwijderen van de wielklem "heel netjes".
Het Amphia heeft genoeg van chirurgen, verpleegkundigen, schoonmakers en andere medewerkers die foutparkeren op de afgesloten personeelsparkeerplaats van het ziekenhuis. Vanaf 1 november riskeren ze een wielklem.
Waarschuwing
"Dat mag, maar wel onder voorwaarden", benadrukt de advocate van ALEX Advocaten in Wijchen. Het moet bijvoorbeeld wél duidelijk zijn dat je daar alleen in de vakken mag parkeren.
"De wielklem moet ook zonder schade worden aangebracht. En er moet bijvoorbeeld een briefje op de auto worden gelegd. Het mag niet zo zijn dat je schade krijgt doordat je wegrijdt en de wielklem niet hebt gezien." De bestuurder krijgt van het ziekenhuis in dit geval bericht via waarschuwingen onder de ruitenwisser en op het raam aan de bestuurderskant.
Om de klem te laten verwijderen, moet de medewerker contact opnemen met de beveiliging. Betalen hoeft het personeel niet, volgens het Amphia. Schipperus: "Dat vind ik heel netjes. Het ziekenhuis mag daar een bijdrage voor vragen." Dat is dan een schadevergoeding, omdat het ziekenhuis hinder ondervindt van het parkeergedrag.
"Iets vergelijkbaars zie je ook bij winkeldiefstallen. Het vaste bedrag dat een op heterdaad betrapte winkeldief moet betalen als schadevergoeding is bijvoorbeeld 242 euro."
Snel weghalen
"Je moet echt goed communiceren als ziekenhuis. Je moet de wielklem bij het eerste verzoek meteen weer verwijderen. En ook dat moet weer zonder schade", vervolgt de advocate. "Je moet dus echt een goed plan hebben", benadrukt ze.
Wie drie keer in de fout gaat, krijgt zelfs een week parkeerverbod. Veelplegers kunnen hun parkeerrecht zelfs voorgoed kwijtraken. Ondanks de 1609 parkeerplaatsen zetten sommige medewerkers hun auto buiten de aangegeven vakken neer. Dat zorgt volgens Amphia regelmatig voor problemen.
Enkele personeelsleden en de vakbond roepen het ziekenhuis op om het echte probleem aan te pakken: het tekort aan parkeerplaatsen. Het ziekenhuis erkent dat er op bepaalde momenten wel degelijk een tekort aan parkeerplaatsen kan ontstaan, bijvoorbeeld bij regen en dienstwisselingen.
Volgens het ziekenhuis houdt het overgrote deel van de medewerkers zich aan de regels. "De maatregel richt zich op een kleine groep die herhaaldelijk buiten de vakken parkeert", benadrukte een woordvoerder eerder.