Wielklem voor foutparkerend ziekenhuispersoneel mag volgens deskundige

Een wielklem plaatsen bij je eigen personeel. Het Amphia Ziekenhuis in Breda wil hardleers foutparkerend personeel harder aanpakken. Het mag volgens deskundige Caren Schipperus. Sterker nog: de advocate noemt het gratis verwijderen van de wielklem "heel netjes".

Raymond Merkx Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Het Amphia heeft genoeg van chirurgen, verpleegkundigen, schoonmakers en andere medewerkers die foutparkeren op de afgesloten personeelsparkeerplaats van het ziekenhuis. Vanaf 1 november riskeren ze een wielklem. Waarschuwing

"Dat mag, maar wel onder voorwaarden", benadrukt de advocate van ALEX Advocaten in Wijchen. Het moet bijvoorbeeld wél duidelijk zijn dat je daar alleen in de vakken mag parkeren. "De wielklem moet ook zonder schade worden aangebracht. En er moet bijvoorbeeld een briefje op de auto worden gelegd. Het mag niet zo zijn dat je schade krijgt doordat je wegrijdt en de wielklem niet hebt gezien." De bestuurder krijgt van het ziekenhuis in dit geval bericht via waarschuwingen onder de ruitenwisser en op het raam aan de bestuurderskant.