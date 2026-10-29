Explosie in Tilburg bij huis met vijf kinderen: 'Allemaal erg geschrokken'

In het huis aan de Wijnruitweg in Tilburg, waar woensdagnacht een explosief afging, woont een moeder met vijf kinderen. De voordeur raakte door de klap zwaar beschadigd. "Ik snap niet waarom iemand zoiets zou doen", zegt oudste dochter Ouafae (24).

Ze zag dat de voordeur zwaar beschadigd was . "Die lag helemaal open, vooral het gedeelte bij de brievenbus. Ik heb meteen de politie gebeld en die hebben geholpen."

"We waren allemaal thuis en rustig aan het slapen. Toen ik de harde knal hoorde, ben ik meteen naar beneden gegaan, omdat het brandalarm afging", vertelt ze donderdagmiddag. "Ik probeerde het alarm uit te zetten en zag vervolgens ook rook in de gang."

Geschrokken

Niemand van het gezin raakte gewond. Wel is het hele gezin, waarvan de jongste nog maar vijf jaar oud is, erg geschrokken. "Nu ben ik vooral opgelucht dat het allemaal achter de rug is", zegt Ouafae. "Ik weet niet wie erachter zit en snap niet waarom iemand zoiets zou doen."

Ook is het nog gissen naar wat er precies door de brievenbus is gegooid. "Ik denk dat het vuurwerk was."

De voordeur is voorlopig afgedekt met een dekplaat, en er is een tijdelijke brievenbus geplaatst. De woningbouwvereniging heeft in de wijk met bewoners gepraat, van wie een aantal zegt geschrokken te zijn. Ook zij zeggen geen idee te hebben wie of wat er achter de explosie zit. De politie doet buurtonderzoek.

Meer explosies

Het explosief dat woensdag afging was de derde in korte tijd in Brabant. Woensdagavond was het ook raak in Eindhoven en woensdagnacht ging er in Helmond een explosief af.

Dit zijn beelden van de nasleep van de explosie in Helmond: