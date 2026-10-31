Van vergiftigde bonbons tot kogeltjes in hazenpeper: eten blijft verrassen

Je hoopt natuurlijk dat je, als je je tanden in bijvoorbeeld een worstenbroodje zet, niets anders vindt dan, nou ja, worst en brood. Toch zit er wel eens iets bijzonders in eten, zoals de parel die vrijdag bij brasserie Pastis werd gevonden.

Waarschijnlijk was het een klont vlees, maar wat het precies was, is nooit duidelijk geworden. Het zorgde in ieder geval voor een hoop gesteggel tussen Gerda en de Lidl waar ze de vla had gekocht. Haar trek in vla is sindsdien voorgoed weg. “Ik hoef nooit meer vla. En ik ga zeker nooit meer naar de Lidl.”

Klont in dubbelvla Op 14 oktober 2022 viste Gerda Wolf uit Uden iets onsmakelijks uit haar bakje dubbelvla: een enorme klont. Ze kwam erachter toen ze al een deel van de vla had opgegeten. “Dagenlang had ik diarree. Alles kwam weer naar buiten”, vertelde ze destijds.

Vergiftigde bonbons

Nog een bizarre vondst uit Uden. Jaren geleden kreeg een arts van ziekenhuis Bernhoven thuis een doos bonbons bezorgd. Hij zag dat de folie al van de doos af was en dat de bonbons er smoezelig uitzagen.

Hij vertrouwde de boel niet en bracht de doos naar de politie. Uit onderzoek bleek dat er gif in de bonbons zat. Ze bleken afkomstig van een vrouw uit Veghel met schizofrenie.

Muis in brood

In 2015 kocht een man uit Eindhoven een brood bij Albert Heijn. Toen hij het een paar dagen later uit de vriezer haalde, vond hij een dode muis in het brood.

De supermarktketen beloofde extra controles, maar later ging het opnieuw mis. Een vrouw uit Helmond vond stukjes muis in de sneetjes brood die haar zoontje aan het smeren was.

Kogeltjes en schuurspons

In 2012 werd aan boord van een vlucht van Air Canada een naald in een broodje gevonden. Omroep Brabant vroeg lezers toen om hun bizarre vondsten te delen. Judith Wennink vond kogeltjes in kant-en-klare hazenpeper uit de supermarkt. “Wel bewijs dat die geschoten was”, schreef ze op Facebook.

De schoondochter van Clasien van Meersbergen vond tijdens een etentje in een restaurant een flink stuk metalen schuurspons in haar eten. “Gelukkig op tijd ontdekt!” liet ze destijds weten.