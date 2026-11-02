'Halfbakken kutje': Klaas Dijkhoff vindt burgemeester die haat deelt moedig

‘Halfbakken kutje’ en ‘links stuk vreten’: de Waalwijkse burgemeester Sacha Ausems kreeg online stevige haatberichten. Ze deelde dit op sociale media. “Heel moedig”, vindt Klaas Dijkhoff.

Raymond Merkx Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

“Niks mis mee”, reageert de altijd nuchtere Bredanaar op de actie van de burgemeester. “Mensen mogen weten hoe hard het eraan toe gaat. We moeten een norm stellen.” “Ook jezelf uitspreken lokt weer reacties uit”, weet Dijkhoff. Met zijn stichting ‘Voor ons Nederland’ probeert hij een tegengeluid te bieden aan haat tegen politici. De burgemeester plaatste dit weekend een screenshot van persoonlijke berichten die ze kreeg op sociale media. Nadat ze op de foto ging om Waalwijkers te feliciteren met het Nederlanderschap, ging het los onder het bericht op Facebook.

Een fragment uit de berichtenwisseling met de burgemeester (foto: LinkedIn/Omroep Brabant).

‘Tuig’

Toen daar de reacties zijn uitgezet, kreeg ze nare persoonlijke berichten op sociale media. “Ik communiceer niet met een half bakke kutje die op de foto gaat met asieltuig”, stuurde iemand onder meer. “Belachelijk”, vindt Ausems. “Elke wethouder, raadslid of burgemeester krijgt narigheid over zich heen. Dat hoort er blijkbaar bij”, verzucht Dijkhoff. “De helft wordt ook echt bedreigd.” Geen aangifte

De burgemeester laat maandag in een interview met Omroep Brabant weten dat ze geen aangifte doet. “Het is geen doodsbedreiging. Ik vind dat ik voldoende gereageerd heb op deze manier.” De burgemeester gaat de persoon achter de haatberichten nog een bericht sturen. “Ik ga zeker laten weten dat ik het aan de kaak heb gesteld.”

Burgemeester Sacha Ausems (foto: Omroep Brabant)