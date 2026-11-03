LIVE 112-nieuws | Explosie bij huis in Eindhoven, politie doet onderzoek | Auto belandt op de kop in de sloot na botsing met vrachtwagen op de N69

Het laatste 112-nieuws uit Brabant lees je in dit liveblog. Hier vind je actuele meldingen van politie, brandweer, ambulance en andere hulpdiensten uit de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen? Klik dan op het belletje.

Redactie Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Liveblog

06:09 Explosie bij huis in Eindhoven, politie doet onderzoek Bij een huis aan de Allersma in Eindhoven heeft maandagnacht rond kwart voor drie een ontploffing plaatsgevonden. Het gaat waarschijnlijk om zwaar vuurwerk. Er raakte niemand gewond. Lees verder

05:59 Auto belandt op de kop in de sloot na botsing met vrachtwagen op de N69 Een auto en een vrachtwagen zijn maandagnacht rond vijf uur op elkaar gebotst op de N69 tussen Valkenswaard en Dommelen. Na de botsing eindigde de auto op de kop in de sloot naast de weg. Er vielen geen gewonden. Lees verder