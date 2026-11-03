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LIVE 112-nieuws | Explosie bij huis in Eindhoven, politie doet onderzoek | Auto belandt op de kop in de sloot na botsing met vrachtwagen op de N69
Het laatste 112-nieuws uit Brabant lees je in dit liveblog. Hier vind je actuele meldingen van politie, brandweer, ambulance en andere hulpdiensten uit de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen? Klik dan op het belletje.
Liveblog
06:09
Explosie bij huis in Eindhoven, politie doet onderzoek
Bij een huis aan de Allersma in Eindhoven heeft maandagnacht rond kwart voor drie een ontploffing plaatsgevonden. Het gaat waarschijnlijk om zwaar vuurwerk. Er raakte niemand gewond.
05:59
Auto belandt op de kop in de sloot na botsing met vrachtwagen op de N69
Een auto en een vrachtwagen zijn maandagnacht rond vijf uur op elkaar gebotst op de N69 tussen Valkenswaard en Dommelen. Na de botsing eindigde de auto op de kop in de sloot naast de weg. Er vielen geen gewonden.
05:15
Accu van fatbike vliegt in brand in huis in Oudenbosch
Een fatbike heeft maandagavond brand veroorzaakt in een huis aan de Bansingel in Oudenbosch. De accu van de fiets vloog door kortsluiting in brand.
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