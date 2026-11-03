Brabant krijgt meer ruimte om te kiezen hoe streng stikstofregels worden

Brabant krijgt meer vrijheid om zelf te bepalen hoe streng de stikstofregels voor boeren worden. Het kabinet wil provincies laten kiezen hoe groot de gebieden worden waar boeren extra maatregelen moeten nemen om stikstofuitstoot te beperken. Dat melden ingewijden aan persbureau ANP. Voor Brabant kan dat grote gevolgen hebben.

Het kabinet wil de natuur beter beschermen tegen stikstof. Daarom kondigde landbouwminister Jaimi van Essen (D66) afgelopen zomer strengere regels aan voor boeren dicht bij kwetsbare natuurgebieden. Rond de meeste gebieden zou een zone van 500 meter komen waar deze strengere regels zouden moeten gelden. Rond vijftien natuurgebieden in Nederland zou die zone zelfs 1000 meter worden. Zes daarvan liggen in Brabant, waaronder de Groote Peel en de Loonse en Drunense Duinen. Groter gebied, minder strenge regels

Nu wil het kabinet provincies meer vrijheid geven. Brabant mag dan bijvoorbeeld zelf bepalen hoe groot zo'n zone wordt. Dat werkt twee kanten op. Maakt de provincie de zone groter, dan krijgen meer boeren met extra regels te maken. Maar die regels kunnen dan wel minder streng zijn.

Maakt Brabant de zone juist kleiner, dan hoeven minder boeren maatregelen te nemen. De boeren die wel binnen de zone vallen, moeten dan mogelijk veel meer doen om hun uitstoot te verminderen. Het doel blijft hetzelfde: er moet voldoende stikstof worden teruggedrongen om de natuur te beschermen.

Brabant heeft al eigen stikstofbeleid



Eigen stikstofbeleid, dat had Brabant al. Jaren is er gewerkt aan een Brabantse stikstofaanpak, terwijl er uit Den Haag lang niets kwam. Landbouwminister Van Essen gaf eerder aan dat hij met zijn plannen wil aansluiten op beleid dat provincies al hebben gemaakt. Hiervoor lijkt nu dus een opening door provincies concreet ruimte te geven om zelf te bepalen hoe ze de stikstofuitstoot gaan terugdringen. Brabant doet dat bijvoorbeeld door veehouders eerder dan elders in het land hun verouderde stallen te laten verduurzamen. Hierbij gaat het vooral om technologische maatregelen zoals stalvloeren en luchtwassers. Die maatregelen alleen zullen niet voldoende zijn om de stikstofdoelen te halen. Het is nog niet helemaal duidelijk welk beleid de provincie voor ogen heeft in de zones rond natuurgebieden. Voorbeelden van andere al bestaande maatregelen zijn andere bedrijfsvoering dan intensieve veehouderij, meer grond voor hetzelfde aantal dieren gebruiken (en dus minder dieren per hectare bezitten), agrarisch natuurbeheer en vrijwillig stoppen of verplaatsen. Los van stikstof speelt er meer rondom de natuurgebieden. Zo staat de waterkwaliteit onder druk, moeten bepaalde gebieden vernatten en moet het gebruik van bestrijdingsmiddelen veranderen, zodat daarvan minder in de natuur en het water belandt.