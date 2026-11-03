Nicol Kremers wacht nog op taakstraf, maar is terug voor Kamasutrabeurs

Nicol Kremers was afgelopen weekend in Nederland, niet voor haar openstaande taakstraf, maar voor de Kamasutrabeurs. De Eindhovense ex van Peter Gillis zegt dat ze nog altijd wacht op een oproep van justitie om de straf uit te voeren die haar eerder door de rechter werd opgelegd.

Kim Panhuijzen Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

"Ik heb nog geen taakstraf gedaan. Ik heb nog geen oproepje gehad", vertelt ze tegen Shownieuws. Volgens haar heeft ze nog niets gehoord over wanneer ze aan de taakstraf moet beginnen. Nog tachtig uur openstaan

Kremers werd in juli 2024 in Kaatsheuvel aangehouden nadat uit een bloedproef bleek dat ze zes keer meer cocaïne had gebruikt dan is toegestaan. Ook had ze te veel alcohol gedronken. Het gerechtshof veroordeelde haar in hoger beroep tot een taakstraf van veertig uur en een rijontzegging van een jaar. Daar komt nog eens veertig uur taakstraf bovenop. Die voorwaardelijke straf kreeg Kremers nadat ze in 2023 na een ongeluk bij Waalwijk weigerde mee te werken aan een bloedproef. Omdat ze later opnieuw de fout in ging, bepaalde de rechter dat ook die taakstraf alsnog moet worden uitgevoerd. In totaal heeft Kremers dus nog tachtig uur taakstraf openstaan.