Nicol Kremers wacht nog op taakstraf, maar is terug voor Kamasutrabeurs
Nicol Kremers was afgelopen weekend in Nederland, niet voor haar openstaande taakstraf, maar voor de Kamasutrabeurs. De Eindhovense ex van Peter Gillis zegt dat ze nog altijd wacht op een oproep van justitie om de straf uit te voeren die haar eerder door de rechter werd opgelegd.
"Ik heb nog geen taakstraf gedaan. Ik heb nog geen oproepje gehad", vertelt ze tegen Shownieuws. Volgens haar heeft ze nog niets gehoord over wanneer ze aan de taakstraf moet beginnen.
Nog tachtig uur openstaan
Kremers werd in juli 2024 in Kaatsheuvel aangehouden nadat uit een bloedproef bleek dat ze zes keer meer cocaïne had gebruikt dan is toegestaan. Ook had ze te veel alcohol gedronken. Het gerechtshof veroordeelde haar in hoger beroep tot een taakstraf van veertig uur en een rijontzegging van een jaar.
Daar komt nog eens veertig uur taakstraf bovenop. Die voorwaardelijke straf kreeg Kremers nadat ze in 2023 na een ongeluk bij Waalwijk weigerde mee te werken aan een bloedproef. Omdat ze later opnieuw de fout in ging, bepaalde de rechter dat ook die taakstraf alsnog moet worden uitgevoerd. In totaal heeft Kremers dus nog tachtig uur taakstraf openstaan.
Liefst werken met dieren
Hoewel ze inmiddels in Dubai woont, zegt Kremers dat ze de taakstraf gewoon wil uitvoeren zodra daarvoor een oproep komt. Als ze zelf mag kiezen waar ze aan de slag gaat, heeft ze haar voorkeur al klaar. "Ik ben gek op dieren, dus een dierenasiel of zo, daar helpen, dat zou wel kunnen. Helemaal prima."
Nooit meer contact
Kremers woont tegenwoordig samen met haar nieuwe partner in Dubai, maar keerde afgelopen weekend speciaal voor de Kamasutrabeurs terug naar Nederland. Daar ging ze met fans op de foto en vertelde ze dat het tegenwoordig goed met haar gaat.
"Hij ondersteunt mij overal in en hij laat mij ook vrij in mijn keuzes die ik wil maken", vertelde ze aan Shownieuws. Volgens Kremers is dat belangrijk, zeker omdat ze actief is met het maken van erotisch getinte content. "Het gaat gewoon heel goed."
Ook haar ex Peter Gillis kwam nog ter sprake. Kremers wilde daar niet uitgebreid op ingaan, maar maakte wel duidelijk dat er wat haar betreft nooit meer contact komt tussen de twee.
Op de vraag of ze ooit nog met Gillis zal praten, antwoordde ze kort maar krachtig: "Nee, absoluut nooit meer."