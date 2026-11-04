Dakloos stel wordt wakker in brandende auto: 'Ik ben kapot, alles is weg'
De tranen lopen over de wangen van Carolina en Nico als ze naar hun uitgebrande auto kijken. Voor het dakloze stel was dit hun woning. Dinsdagavond liggen ze net te slapen als er brand uitbreekt. Nico wordt wakker en redt Carolina uit de brandende auto. Anderhalf jaar geleden verloor hij op dezelfde plek zijn vrouw bij een fatale brand op een boot.
Het is dinsdagavond iets voor halftien als Nico wakker wordt door rookontwikkeling. “Ik heb Carolina uit de auto getrokken en ben emmertjes water uit het kanaal gaan halen.” Maar de auto staat dan al in lichterlaaie en is niet meer te redden.
Aan het begin van de avond wordt er nog eten gebracht naar het dakloze stel. “Daarna zijn we op tijd gaan slapen”, zegt Carolina. “Ik slaap de laatste tijd heel slecht en daarom had ik slaappillen genomen.” Als Nico haar wakker maakt ziet Carolina als eerste vlammen om zich heen. “Zonder hem was het heel anders afgelopen, ik was er bijna niet meer geweest.”
Uit huis gezet
“Het was mijn huis”, zegt Carolina terwijl ze in huilen uitbarst. Ze kijkt naar de uitgebrande auto en haar kleren, tassen en dekens die vol roet rond de auto liggen. “Ik ben kapot, alles is stuk. Ik heb helemaal niks meer. Zelfs het beertje van mijn zoontje van 12 is weg.”
Sinds drie weken woont Carolina in haar auto. Door een conflict met de woningbouwstichting is ze door de rechter uit haar appartement gezet. “Al mijn spullen zaten in mijn auto.” Eerder sliep het dakloze stel op de parkeerplaats bij de Voltage in Tilburg, maar daar werden ze door de politie weggestuurd. En toen zijn ze naar een parkeerplaats aan de Goirkekanaaldijk gegaan.
Vrouw overleden bij fatale brand
Nico is al jarenlang dakloos en haalde eerder het nieuws omdat hij met zijn vrouw in een bushokje woonde. Anderhalf jaar geleden overleed zijn vrouw bij een fatale brand op een boot. Dat gebeurde op exact dezelfde plek als de auto brand dinsdagavond. “Die brand is aangestoken", zegt Nico stellig. Justitie had een verdachte op het oog voor die brand, maar er was onvoldoende bewijs.
Nico en Carolina zijn ervan overtuigd dat de brand van dinsdagavond is aangestoken. “Welke idioot doet zoiets. Wij lagen al te slapen, dus het moet aangestoken zijn.” De politie laat woensdagochtend weten dat ze geen onderzoek doet naar brandstichting.
Het stel kan nu tijdelijk op een boot bij vrienden blijven. De daklozenopvang is geen optie, zegt Carolina. “Lio de poes mag dan niet mee en ik wil niet nog iets kwijtraken.”