Dakloos stel wordt wakker in brandende auto: 'Ik ben kapot, alles is weg'

De tranen lopen over de wangen van Carolina en Nico als ze naar hun uitgebrande auto kijken. Voor het dakloze stel was dit hun woning. Dinsdagavond liggen ze net te slapen als er brand uitbreekt. Nico wordt wakker en redt Carolina uit de brandende auto. Anderhalf jaar geleden verloor hij op dezelfde plek zijn vrouw bij een fatale brand op een boot.

Noël van Hooft Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Het is dinsdagavond iets voor halftien als Nico wakker wordt door rookontwikkeling. “Ik heb Carolina uit de auto getrokken en ben emmertjes water uit het kanaal gaan halen.” Maar de auto staat dan al in lichterlaaie en is niet meer te redden. Aan het begin van de avond wordt er nog eten gebracht naar het dakloze stel. “Daarna zijn we op tijd gaan slapen”, zegt Carolina. “Ik slaap de laatste tijd heel slecht en daarom had ik slaappillen genomen.” Als Nico haar wakker maakt ziet Carolina als eerste vlammen om zich heen. “Zonder hem was het heel anders afgelopen, ik was er bijna niet meer geweest.”

Uit huis gezet

“Het was mijn huis”, zegt Carolina terwijl ze in huilen uitbarst. Ze kijkt naar de uitgebrande auto en haar kleren, tassen en dekens die vol roet rond de auto liggen. “Ik ben kapot, alles is stuk. Ik heb helemaal niks meer. Zelfs het beertje van mijn zoontje van 12 is weg.”

De uitgebrande auto van Nico en Carolina (foto: Noël van Hooft).