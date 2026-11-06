Dakloze Nico en Carolina dolgelukkig met 'nieuwe' auto: 'Ben er stil van'

Het getroffen dakloze stel Nico en Carolina uit Tilburg kunnen hun oren amper geloven. Dinsdag brandde hun verblijfplaats, een auto, helemaal uit. Twee dagen later kwam er hulp uit onverwachte hoek: een Tiktokker bood zijn oude auto gratis aan. "Oh echt? Ik weet niet zo goed wat ik moet zeggen", vertelt de dakloze Carolina met tranen in haar ogen.

Het koppel had na de felle brand niks meer. Alleen nog de kleren die zij op dat moment aan hadden. De auto was hun 'huis'. Tiktokker Hercules, zoals hij genoemd wil worden, zag het trieste nieuws voorbij komen en wil het stel graag helpen. "Ik vond het echt heel sneu toen ik het zag. Toen dacht ik weet je als ik die mensen blij kan maken met mijn oude auto dan doe ik dat gewoon", liet hij eerder weten.

"Dit laat zien dat er echt nog steeds mooie mensen op de wereld zijn."

Omroep Brabant bracht Nico en Carolina het goede nieuws. "Ik ben sprakeloos. Dit doet heel veel met ons", vertelt Nico. Zijn partner vult aan. "Mensen gunnen elkaar vaak het licht in de ogen niet meer. Ik ben er stil van. Dit laat zien dat er echt nog steeds mooie mensen op de wereld zijn.” De Tiktokker had zijn oude auto, die niet meer door de APK kwam, al verkocht. Maar de kopers kwamen niet opdagen. De problemen met de keuring lijken geen probleem voor het stel.

"We kunnen nergens naartoe."

Dankzij behulpzame mensen wonen Nico en Carolina nu op een boot vlak bij de plek waar hun auto uitbrandde. “Deze mensen hebben ons opgevangen. Het zijn vrienden van ons geworden", zegt de vrouw. Toch weet het koppel nog niet wat de toekomst brengt. Ze hopen de auto van de Tiktokker snel te krijgen, zodat ze weer hun eigen 'plekje' hebben. Hoe ze de gulle gever in contact moeten komen, is nog wel een dingetje. "Onze telefoon is bij de brand ook verloren gegaan", vertelt Carolina. Ze zijn dus niet meer te bellen. Vanaf vrijdag zou de Tiktokker afstand kunnen doen van de auto. Ze hopen hij de auto dan wil komen brengen. "Wij zijn altijd hier. We kunnen nergens naartoe."