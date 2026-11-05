Dit is het thema voor de Brabantsedag 2027

Het thema voor de Brabantsedag in 2027 is 'Klinkt goed!'. Dat heeft de organisatie donderdagavond onthuld. Het is de 68ste editie van de theaterparade in Heeze.

De wagenbouwers mogen tijdens de komende editie op zoek naar verhalen uit de rijke muziekgeschiedenis van Brabant. "We kijken uit naar de bekende én onbekende parels die de wagenbouwers straks in de theaterparade weten te verbeelden," zegt Frank van Lierop, voorzitter van de Themacommissie van Stichting Brabantsedag.

Van componisten tot muziekstijlen Elk jaar krijgen de wagenbouwers een ander thema mee. Komend jaar dus 'Klinkt goed!'. Daarbij mogen deelnemers zelf een onderwerp kiezen dat past binnen het thema. De creaties moeten een historisch verhaal of gebeurtenis uitbeelden en moeten zich minstens vijftig jaar geleden hebben afgespeeld.

De organisatie hoopt op een grote variatie aan ontwerpen, geïnspireerd door alles wat met muziek te maken heeft: van componisten, muzikanten en ensembles tot instrumenten, geluidsdragers, muziekstijlen en historische gebeurtenissen waarin muziek of ritme een belangrijke rol speelde.

Nieuw beeldmerk

Tijdens de presentatie werd ook het nieuwe beeldmerk onthuld. Dat is ontworpen door fotograaf en regisseur Mark Engelen uit Heeze. Dit beeldmerk zal het komende jaar het gezicht vormen van de Brabantsedag.

De stoet van de Brabantsedag is volgend jaar op zondag 29 augustus. Vorig jaar werd de juryprijs van de theaterparade gewonnen door de Lambrekvrienden met de Olympische Zomerspelen van Antwerpen 1920. De publieksprijs ging naar Vriendenkring De Rooie Hoek met De Bergse Buskruitramp 1831.