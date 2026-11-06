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LIVE 112-nieuws | Man valt hupverleners lastig die auto blussen waarin hij lag te slapen
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Liveblog
05:26
Man valt hupverleners lastig die auto blussen waarin hij lag te slapen
Tijdens het blussen van een autobrand zijn hulpverleners donderdagavond lastiggevallen door een man die vlak daarvoor in deze auto lag te slapen. De auto stond in een bosgebied aan de Oude Rijksweg bij Schaijk. Het vuur werd rond halfeen 's nachts ontdekt.
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