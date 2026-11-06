Navigatie overslaan
Ontdek
112 NIEUWS

LIVE 112-nieuws | Man valt hupverleners lastig die auto blussen waarin hij lag te slapen

Het laatste 112-nieuws uit Brabant lees je in dit liveblog. Hier vind je actuele meldingen van politie, brandweer, ambulance en andere hulpdiensten uit de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen? Klik dan op het belletje.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Liveblog

05:26

Man valt hupverleners lastig die auto blussen waarin hij lag te slapen

Tijdens het blussen van een autobrand zijn hulpverleners donderdagavond lastiggevallen door een man die vlak daarvoor in deze auto lag te slapen.  De auto stond in een bosgebied aan de Oude Rijksweg bij Schaijk. Het vuur werd rond halfeen 's nachts ontdekt. 

Lees verder

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Download de app en draag het gevoel van hier altijd bij je!
Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.