Nieuwe eigenaren Gillis-park schrikken van chalets vol schimmel en gaten

Muren zwart van de schimmel, plafonds die op de grond liggen en verrotte vloeren vol gaten. De nieuwe eigenaren van Gillis-park Brugse Heide in Valkenswaard zijn geschrokken van de staat van de chalets. “We moeten alles vernieuwen, dat is wel een tegenvaller.” Volgens Peter Gillis is dit het resultaat van drie jaar leegstand. “Ik heb alles netjes overgedragen.”

Noël van Hooft Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Via een gedwongen veiling werd het vakantiepark in Valkenswaard door twee lokale ondernemers voor ruim 3,1 miljoen euro verkocht. Een kijkdag was er niet: Gillis stond dat niet toe. En dus was het een soort ‘kopen zonder kijken’. Verrotte chalets

De nieuwe eigenaar staat samen met investeerder Tijn Overes met een dubbel gevoel bij de slagboom van Brugse Heide in Valkenswaard. Ze beginnen positief. Peter Gillis heeft netjes alle sleutels achtergelaten, contactgegevens gedeeld en zelfs het internetabonnement met een maand verlengd. Maar toen ze afgelopen week een rondje over het gesloten vakantiepark maakten, schrokken ze zich rot. Tijn Overes neemt ons mee over het park. Op een veld met veertig chalets zie je van buiten al dat het vergane glorie is. Wanden staan krom, latten vallen naar beneden en verrot hout is zichtbaar. Binnen is het nog veel erger.

Plafondplaten komen naar beneden en een enorm gat in de vloer (foto: Noël van Hooft).









Als we een chalet binnenstappen, vallen de zwarte wanden en deuren meteen op. Ze zitten vol schimmel. Maar dat is misschien nog het minst erge. Het plafond is volledig naar beneden gekomen en in de vloer zit een gat van zeker een meter bij een meter. “Dit kunnen we niet meer opknappen”, zegt Overes.

Gillis reageert

“We wisten dat het drie jaar leegstond en dat niet alles meer in perfecte staat zou zijn, maar dit valt ons echt tegen”, zegt de investeerder. Volgens Peter Gillis stonden deze specifieke chalets zelfs al vijf jaar leeg. “Hier hebben arbeidsmigranten gewoond. Het is al die tijd niet geventileerd, dan krijg je dit. En dat wist iedereen.” Maar ook tachtig andere vakantieverblijven zijn niet in de staat die de eigenaren hadden verwacht. Als je rondloopt, valt meteen op dat ramen en deuren zijn dichtgespijkerd met houten platen. In die chalets is ingebroken en zijn spullen vernield. Zo is een brandblusser leeggespoten, ligt er overal glas, zijn koelkasten vernield en ligt de inventaris in stukken op de grond. Spullen ontbreken

In een deel van de chalets ontbreken daarnaast geisers, kookplaten en koelkasten. “Die heb ik de afgelopen jaren meegenomen als we die op andere parken nodig hadden”, zegt Gillis. “Ik heb aangegeven dat chalets niet meer compleet zijn. Ze hebben het park voor een appel en een ei gekocht en nu steken ze een mes in mijn rug.” Toch heeft Gillis één opvallend ding wel achtergelaten: veertig van zijn eigen boeken.

Inbraak en vernielingen in chalets (foto: Noël van Hooft).







De nieuwe eigenaren erkennen dat het kopen via een veiling een risico was. “We hadden verwacht dat we een deel van de chalets konden opknappen en daarmee de eerste twee tot drie jaar open zouden kunnen.” Maar dat is niet het geval. “Onze schatting is nu dat 50 procent goed is voor de sloop en 50 procent niet te gebruiken is zoals wij willen. Dat deel gaat verkocht worden.” Aan de slag

Het is een flinke domper voor de nieuwe eigenaren. “We hebben nog geen spijt, we gaan er iets moois van maken.” Onder de naam Valkenrijk willen ze volgend jaar al deels open. Maar dan moet er de komende maanden nog veel gebeuren. Eerst moeten er vergunningen worden aangevraagd en doet de gemeente een Bibob-onderzoek. Daarbij kijkt de gemeente of de nieuwe eigenaren betrouwbaar zijn. En dan begint het opbouwen van het vakantiepark. Van de parkeerplaats tot spiksplinternieuwe chalets en van het zwembad tot het café.

Brugse Heide wordt Valkenrijk (foto: Noël van Hooft).