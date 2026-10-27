Lokale ondernemers kopen vakantiepark Peter Gillis in Valkenswaard
Ook de laatste koper van een van de vakantieparken van Peter Gillis is bekend. Het gaat om de ondernemers Patrick Coppens uit Reusel en Arjan Willems uit Valkenswaard, zo melden bronnen aan Omroep Brabant. Coppens bevestigt desgevraagd dat ze vakantiepark Brugse Heide in Valkenswaard hebben gekocht voor ruim 3,1 miljoen euro. Het park wordt deze week overgedragen en krijgt een nieuwe naam.
Op donderdag 1 oktober was de gedwongen veiling van drie van de negen vakantieparken van Peter Gillis. Prinsenmeer in Ommel ging voor 20,6 miljoen naar het Franse Capfun en Stadsresort Valkenburg werd voor 3,55 miljoen overgenomen door Molencaten.
Wie zijn de nieuwe eigenaren?
Patrick Coppens en Arjan Willems hebben het vakantiepark gekocht met hun vastgoedbedrijf AP Valkenswaard. Coppens heeft nog een ander vastgoedbedrijf. Daarmee ontwikkelde hij onder meer veertien seniorenwoningen in Reusel. In Lage-Mierde kocht hij een oude sigarenfabriek op.
Volgend jaar open met nieuwe naam
"Wij zien kansen voor Brugse Heide. We willen er een nieuw en modern vakantiepark van maken", vertelt Coppens. Brugse Heide is zo’n negen voetbalvelden groot. Voor 3,15 miljoen euro krijgt hij 123 chalets, 95 kampeerplaatsen, een recreatiegebouw, een buitenzwembad, twee bedrijfswoningen en een parkeerterrein.
De naam Brugse Heide gaat veranderen. Het park gaat Valkenrijk heten. Inmiddels is een architect aan het werk om de plannen vorm te geven. Dat gaat stapje voor stapje. "Volgend jaar willen we de camping openen, maar nog niet alles."
Chalets vervangen
De eerste plannen voor Valkenrijk liggen er al. "We beginnen met de parkeerplaats en de horeca , die moeten bij opening up-to-date zijn. We gaan nieuwe chalets plaatsen en oude chalets opknappen." Maar ook de bestrating op het park moet vervangen worden.
Donderdag is de sleuteloverdracht en is Peter Gillis dus definitief geen eigenaar meer van Brugse Heide. Daarna kunnen Coppens en Willems aan de slag. Dat doen ze samen met Jordy Pieterson en Tijn Overes, twee ondernemers uit de vakantiewereld.
Volgens Coppens is er goed contact met Peter Gillis. "Hij heeft aangegeven dat hij ons niet in de weg staat en dat hij het ons gunt." Hij zou ook beloofd hebben alle tekeningen netjes over te dragen.
Geen asielzoekers of arbeidsmigranten
Half oktober hebben de nieuwe eigenaren al met de gemeente Valkenswaard gesproken. “Het was een prettige kennismaking”, zegt een woordvoerder van Valkenswaard daarover. Coppens en Willems moeten nieuwe vergunningen aanvragen voordat het vakantiepark weer open kan. “Het is nu aan de nieuwe eigenaar om de plannen te concretiseren en in te dienen.”
Valkenswaard benadrukte eerder dat het park een recreatieve bestemming heeft: voor vakantiegasten dus. Ze ziet daarom geen ruimte voor langdurige opvang van asielzoekers of arbeidsmigranten. Voor dat laatste kreeg Gillis in 2022 een dwangsom opgelegd. Die is inmiddels betaald, laat de gemeente weten.
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