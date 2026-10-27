Lokale ondernemers kopen vakantiepark Peter Gillis in Valkenswaard

Ook de laatste koper van een van de vakantieparken van Peter Gillis is bekend. Het gaat om de ondernemers Patrick Coppens uit Reusel en Arjan Willems uit Valkenswaard, zo melden bronnen aan Omroep Brabant. Coppens bevestigt desgevraagd dat ze vakantiepark Brugse Heide in Valkenswaard hebben gekocht voor ruim 3,1 miljoen euro. Het park wordt deze week overgedragen en krijgt een nieuwe naam.

Noël van Hooft Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Op donderdag 1 oktober was de gedwongen veiling van drie van de negen vakantieparken van Peter Gillis. Prinsenmeer in Ommel ging voor 20,6 miljoen naar het Franse Capfun en Stadsresort Valkenburg werd voor 3,55 miljoen overgenomen door Molencaten. Wie zijn de nieuwe eigenaren?

Patrick Coppens en Arjan Willems hebben het vakantiepark gekocht met hun vastgoedbedrijf AP Valkenswaard. Coppens heeft nog een ander vastgoedbedrijf. Daarmee ontwikkelde hij onder meer veertien seniorenwoningen in Reusel. In Lage-Mierde kocht hij een oude sigarenfabriek op. Volgend jaar open met nieuwe naam

"Wij zien kansen voor Brugse Heide. We willen er een nieuw en modern vakantiepark van maken", vertelt Coppens. Brugse Heide is zo’n negen voetbalvelden groot. Voor 3,15 miljoen euro krijgt hij 123 chalets, 95 kampeerplaatsen, een recreatiegebouw, een buitenzwembad, twee bedrijfswoningen en een parkeerterrein.

Een verlaten Brugse Heide in Valkenswaard (foto: Noël van Hooft).





