Peter Gillis krijgt nóg een dwangsom aan zijn broek

Weer heeft de Oostappen Groep van Peter Gillis een dwangsom opgelegd gekregen. Dit keer van de gemeente Valkenswaard, zo blijkt uit een brief in handen van Omroep Brabant. Drie andere gemeenten gingen Valkenswaard al voor, de boetes lopen inmiddels in de miljoenen.

In meerdere gemeenten heeft de vakantiepark-ondernemer het aan de stok met het lokale bestuur. De gemeente Loon op Zand, Peel en Maas en Asten willen in totaal al 2 miljoen euro van hem hebben vanwege de illegale huisvesting van arbeidsmigranten. De gemeente Asten dreigde onlangs met nóg een dwangsom omdat de brandveiligheid op park Prinsenmeer niet op orde is.

En nu legt ook Valkenswaard een dwangsom op vanwege illegale bewoning van chalets op het park. De brief waarin dit eerder deze maand werd meegedeeld aan Gillis, is in handen van Omroep Brabant. Ook de rapporten van twee inspecties zijn ingezien.

Arbeidsmigranten en schoonmakers

Het gaat om vakantiepark Brugse Heide, gelegen ten zuiden van Valkenswaard. Op 26 maart en 22 september van dit jaar voerden toezichthouders van de gemeente onaangekondigde controles uit op dit park.

In tientallen chalets werden buitenlanders aangetroffen die duidelijk niet op vakantie waren. Met busjes van een uitzendbureau, Jupiter, worden ze dagelijks naar hun werk gebracht. Bijvoorbeeld bij verpakkingsbedrijf Scherpenhuizen in Eindhoven. Ook troffen de controleurs mensen in chalets aan die bleken te werken als schoonmaker op park Prinsenmeer in Asten, ook van Oostappen.

Schrikken en terugdeinzen

De huur van de chalets van de arbeidsmigranten wordt door Jupiter ingehouden op hun loon, zo staat te lezen in het inspectierapport. De schoonmakers van park Prinsenmeer hoefden geen huur te betalen. Voor de gemeente staat daarom vast dat het hier om illegale bewoning gaat.

Ook zien de toezichthouders hoe een medewerker van het uitzendbureau de migranten schrik aanjaagt, zo schrijven ze in het rapport. Hij zou de bewoners van de chalets 'op harde toon en in de eigen taal' aanspreken: "Wij konden niet verstaan wat hij precies zei, maar zagen dat de aanwezige personen schrokken en terugdeinsden van hem."

Boete tot een ton

Dit alles maakt dat de gemeente heeft besloten een dwangsom op te leggen. Na 31 januari kan Oostappen een boete van 10.000 euro krijgen, elke keer dat er nog een overtreding geconstateerd wordt, met een maximum van 100.000 euro. Oostappen heeft nog vier weken de tijd om in beroep te gaan tegen de beslissing.

Deze dwangsommen lopen ook nog tegen Oostappen Groep:

500.000 euro Gemeente Loon op Zand

500.000 euro Gemeente Asten (mogelijk nog een dwangsom als brandveiligheid niet verbetert)

1.000.000 euro Gemeente Peel en Maas

