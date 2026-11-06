Man (49) uit België aangehouden voor dood vrouw (54) in Tilburg

De politie in België heeft donderdag een man (49) uit België aangehouden. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij het overlijden van de vrouw (54) uit Tilburg, die afgelopen zondag dood in haar huis werd gevonden.

De politie in België hield de man aan op verzoek van de Nederlandse autoriteiten, meldt de politie vrijdag. Ze deden samen met de politie in België onderzoek en hielden de man donderdagavond aan.

De rol van de man in de zaak wordt nog onderzocht. De politie in Nederland heeft een overleveringsverzoek aan de Belgische autoriteiten gedaan. De politie heeft in België ook twee huizen doorzocht en er zijn onder meer twee auto's in beslag genomen.

Vrouw door misdrijf omgekomen

De vrouw werd zondag aan het einde van de ochtend dood gevonden. In de loop van de middag ontstond het vermoeden dat ze mogelijk door een misdrijf om het leven was gekomen. Dat vermoeden werd dinsdag bevestigd.

Na de vondst werd een groot deel van de straat afgezet. Ook kwamen meerdere recherchewagens en een zogenoemde Plaats Delict-unit naar de woning om onderzoek te doen.