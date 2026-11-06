Dochter Yvon K. raakt erfenis uit kluis van moeder kwijt

De dochter van Yvon K. moet 227.000 euro uit de kluis van haar moeder inleveren. Yvon K. uit Tilburg werd verdacht van de gifmoord op haar partner Chris Grinwis. Volgens de rechtbank is de dochter schuldig aan het witwassen van mogelijk crimineel geld. Toch krijgt ze geen straf.

Volgens het Openbaar Ministerie (OM) kon de erfenis worden gezien als geld dat uit een misdrijf komt. Daarom werd onderzocht of het geld wel naar haar dochter mocht.

De rechtbank in Den Bosch bepaalde dat vrijdagmiddag. Yvon K. werd ervan verdacht dat ze Grinwis had vergiftigd om zijn erfenis . Die erfenis was mogelijk meer dan een miljoen euro waard. Nadat de vrouw in 2023 een einde aan haar leven maakte, bleef haar jongste dochter als enige erfgename achter.

Geld in kluis

In juli bereikte de dochter een akkoord met de nabestaanden van Grinwis over de erfenis. Het OM zag daarom af van een deel van de vervolging. Voor een ander deel van de erfenis werd de dochter wel nog vervolgd: het geld dat in de kluis van Yvon K. lag.

Het ging om 227.000 euro, mogelijk witgewassen geld. De rechtbank bepaalde vrijdag dat de dochter dat geld moet teruggeven aan de staat. Volgens de rechtbank moet ze hebben vermoed dat het geld uit een misdrijf kwam.

Schuldig, geen straf

Daarmee is ze schuldig bevonden aan witwassen. Toch krijgt ze geen straf. De rechtbank vindt dat gezien de “bijzondere en emotionele omstandigheden” niet nodig. Ook is de kans klein dat ze in herhaling valt, zegt de rechtbank. Bovendien is ze het geld al kwijt, en dat is volgens de rechtbank genoeg.

Het OM eiste in 2023 achttien jaar cel tegen Yvon K. voor de dood van Grinwis en één jaar voor het witwassen van het geld in de kluis. K. hield zelf altijd vol dat ze onschuldig was. Ze stapte een paar dagen voordat de rechtbank uitspraak kon doen uit het leven.

In deze aflevering van Misdaad Uitgelegd zie je hoe de zaak rond Yvon K. in elkaar zat: