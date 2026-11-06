Arts liegt en had overleden Suzanne nooit mogen onderzoeken: 'Schandalig'

De arts die het lichaam van Suzanne de Vries uit Helmond na haar dood onderzocht had dat helemaal niet mogen doen: hij had daar geen diploma voor. Ook was hij "onzorgvuldig en onduidelijk" in het schouwrapport. Dat blijkt uit een uitspraak van het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg. Het is voor de familie van Suzanne de zoveelste klap in het proces rondom hun geliefde.

Marieke Smid Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Suzanne de Vries (32) werd op 24 maart 2022 dood gevonden in haar cel in de Limburgse vrouwengevangenis Ter Peel. De moeder van drie kinderen zat een straf van zeven jaar uit omdat ze haar vriend met een hamer om het leven had gebracht, nadat hij haar jarenlang had vernederd en mishandeld. De zaak werd bekend als de hamermoord. Direct na Suzannes dood deed het Openbaar Ministerie (OM) onderzoek. Daarbij kon geen doodsoorzaak worden vastgesteld. Maar de nabestaanden bleven geloven dat er iets niet klopte. Een medisch deskundige onderzocht de zaak opnieuw en bracht een rapport uit over het overlijden van Suzanne. OM vervolgt arts

Daaruit bleek dat er in de documentatie rond de dood van alles niet goed was gegaan. Toch werden de zorgverleners die betrokken waren niet vervolgd. Uit onderzoek bleek dat er volgens het OM geen verband was tussen hun handelen en Suzannes dood.

Eén iemand werd wel vervolgd: de forensisch arts die de lijkschouw uitvoerde. Het OM maakte dit in juni 2025 al bekend. De arts wordt vervolgd omdat hij niet over de juiste papieren zou beschikken. Daar moet hij zich nog bij de rechter voor verantwoorden. Niet de juiste diploma's

Ondertussen heeft het tuchtcollege vorige week wel al een uitspraak gedaan over het handelen van de arts. Het college oordeelt dat de man zich voordeed als forensisch arts in opleiding, maar dat hij dat helemaal niet was: hij was alleen basisarts. Ook had hij niet de juiste diploma’s om een schouw in de gevangenis te doen. Hij had het lichaam van Suzanne dus nooit mogen onderzoeken. Verder staan er volgens het tuchtcollege “onzorgvuldigheden en onduidelijkheden” in het schouwrapport. Zo verklaart de arts wisselend over de lichaamstemperatuur van Suzanne en had hij de temperatuur in de omgeving niet gemeten. Die temperaturen zijn belangrijk om het tijdstip van overlijden te bepalen.

Advocaat nabestaanden: 'Echt schandalig' “De familie is enorm geschrokken”, vertelt Johan Oosterhagen. Hij is de advocaat van de familieleden van Suzanne. “Ze zijn geschrokken dat dit überhaupt mogelijk is, maar ook van de opstelling van de arts. Hij heeft gelogen en liegt nog steeds.” De familie denkt dat het tijdstip van overlijden dat de arts heeft berekend niet klopt. “Het is super pijnlijk dat nu de verkeerde datum op de urn staat”, zegt de advocaat. “Dat een arts een verkeerde inschatting maakt is heel heftig, maar deze man heeft bewust strafbare dingen gedaan. En hij heeft het al eerder gedaan.” Uit de uitspraak blijkt inderdaad dat de arts al eerder door het tuchtcollege op de vingers was getikt. “Het is al moeilijk om iemand te verliezen, maar het idee dat iemand die dat niet mocht aan het lichaam van je dierbare heeft gezeten, is echt schandalig.”