Schoonmoeder weigert camera's weg te halen, rechter grijpt opnieuw in
De camera's van zijn schoonmoeder moeten nu écht weg. Marco van Gulik uit Kaatsheuvel heeft vrijdag opnieuw gelijk gekregen van de rechter. Als zijn schoonmoeder de camera's niet zelf verwijdert, mag een deurwaarder haar woning binnengaan om ze weg te halen. De uitspraak zorgt voor een enorme opluchting bij Marco. "Er komt heel veel emotie los. Ik ben er heel emotioneel onder."
Marco probeert al lange tijd van de camera's af te komen. Ze hangen aan de woning van zijn schoonmoeder, die naast hem woont, en zijn gericht op zijn huis en tuin. "Mijn doel was om de camera's weg te krijgen", vertelt hij vrijdag na de uitspraak. Het voelt voor hem als een enorme opluchting.
In april bepaalde de rechter al dat zijn schoonmoeder de camera's moest verwijderen. Maar ze bleven hangen, ondanks dwangsommen die inmiddels waren opgelopen tot 25.000 euro.
Deurwaarder mag naar binnen
De rechter gaat nu een stap verder. Marco's schoonmoeder krijgt 48 uur de tijd om twee camera's te verwijderen, nadat de uitspraak officieel aan haar is overhandigd. Doet ze dat niet, dan mag een deurwaarder haar woning binnengaan om de camera's te laten weghalen. Dat mag zo nodig zonder haar toestemming. De kosten daarvan zijn voor de schoonmoeder.
Ook mag ze niet zomaar nieuwe camera's ophangen die opnieuw in strijd met het eerdere verbod op Marco's terrein gericht staan.
Inbreuk op privacy
Volgens de rechter maken de camera's al lange tijd inbreuk op Marco's privacy. Op foto's is te zien dat ze op zijn terrein gericht staan en meedraaien met zijn bewegingen. Zijn schoonmoeder zegt dat ze de camera's nodig heeft voor haar veiligheid. Maar volgens de rechter heeft ze onvoldoende aangetoond waarom dat nodig is.
De rechter spreekt van een voortdurende en structurele inbreuk op Marco's privacy. Daarbij gaat het niet alleen om hemzelf, maar ook om zijn gezin. Voor Marco betekent de uitspraak vooral dat er eindelijk iets kan veranderen. Hij heeft opnieuw gelijk gekregen, maar dit keer kan hij ook laten ingrijpen als zijn schoonmoeder weigert mee te werken.