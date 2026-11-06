Schoonmoeder weigert camera's weg te halen, rechter grijpt opnieuw in

De camera's van zijn schoonmoeder moeten nu écht weg. Marco van Gulik uit Kaatsheuvel heeft vrijdag opnieuw gelijk gekregen van de rechter. Als zijn schoonmoeder de camera's niet zelf verwijdert, mag een deurwaarder haar woning binnengaan om ze weg te halen. De uitspraak zorgt voor een enorme opluchting bij Marco. "Er komt heel veel emotie los. Ik ben er heel emotioneel onder."

Jos Verkuijlen Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Marco probeert al lange tijd van de camera's af te komen. Ze hangen aan de woning van zijn schoonmoeder, die naast hem woont, en zijn gericht op zijn huis en tuin. "Mijn doel was om de camera's weg te krijgen", vertelt hij vrijdag na de uitspraak. Het voelt voor hem als een enorme opluchting. In april bepaalde de rechter al dat zijn schoonmoeder de camera's moest verwijderen. Maar ze bleven hangen, ondanks dwangsommen die inmiddels waren opgelopen tot 25.000 euro.