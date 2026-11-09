Veel steun voor ouders Milou (17) in juridische strijd na euthanasie

Voor de ouders van de overleden Milou Verhoof uit Bavel is al bijna 50.000 euro opgehaald. Het geld moet de ouders helpen met de kosten van een tuchtprocedure tegen veertien artsen en psychiaters, die in een brandbrief kritisch waren over de euthanasie van hun dochter.

Marieke Smid Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Milou overleed op 2 oktober 2023 op 17-jarige leeftijd. Ze kampte al jaren met ernstige psychische problemen en onderging verschillende behandelingen en opnames. Uiteindelijk kreeg zij euthanasie vanwege ondraaglijk en uitzichtloos psychisch lijden. Het overlijden van Milou leidde daarna tot discussie. Veertien artsen en psychiaters stuurden in april 2024 een brandbrief naar het Openbaar Ministerie. Daarin spraken zij hun steun uit voor een verzoek om een verkennend strafrechtelijk onderzoek naar de euthanasie van Milou. Ouders dienden tuchtklacht in

Haar ouders zijn daar boos over. Zij wijzen erop dat de ondertekenaars niet betrokken waren bij de behandeling van hun dochter en haar nooit hebben gesproken. Ook heeft de Regionale Toetsingscommissie Euthanasie (RTE) al beoordeeld dat bij Milou's euthanasie aan alle wettelijke eisen is voldaan.

De ouders hebben een tuchtklacht ingediend tegen dertien van de veertien ondertekenaars van de brandbrief. Een van de artsen bood eerder al excuses aan en is daarom buiten de klacht gehouden. Al bijna 50.000 euro in twee weken

Maar zo'n juridische strijd kost geld. Een aantal initiatiefnemers begon daarom eind oktober de inzamelingsactie Steun Ouders Milou (SOM) om de ouders te steunen. In twee weken tijd is al 48.774 euro opgehaald. Het is niet duidelijk hoeveel de initiatiefnemers nog hopen op te halen. "Wij streven niet naar een vaststaand bedrag. De hoogte van de uiteindelijke kosten hangt af van het verloop van het juridische proces", staat op de website. Zaak gaat om meer dan alleen Milou

Als de opbrengt van de crowdfunding hoger uitvalt dan nodig is, wordt het bedrag gelijk verdeeld over de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE) en de Stichting Nooit Voorbij. Volgens de initiatiefnemers gaat de zaak om meer dan alleen Milou. Zij vinden dat artsen zorgvuldig moeten omgaan met uitspraken over individuele patiënten als zij niet betrokken zijn geweest bij de behandeling en geen kennis hebben van het dossier.

Documentaire 'Milou's strijd gaat door' In de documentaire Milou's strijd gaat door (2023) vertellen niet alleen haar ouders en vrienden, maar ook Milou zelf, over wat haar is overkomen. Met kunstmatige intelligentie (AI) is haar stem nagemaakt, waardoor ze fragmenten uit haar dagboek 'voorleest'. Je kunt de documentaire gratis en zonder account bekijken op Brabant+.