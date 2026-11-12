Live op tv én volop in de spotlights: dit win je als 3 Uurkes Vurraf Kroeg

De Elfde van de Elfde zit er weer op, maar bij Omroep Brabant gaat het carnavalsgedruis onverminderd door. De inschrijving voor de 3 Uurkes Vurraf Kroeg is begonnen. Die kroeg wordt onderdeel van dé traditionele start van carnaval. Ook dit jaar maakt jouw favoriete kroeg kans op de titel ‘Officiële 3 Uurkes Vurraf Kroeg’. Hoe? Dat lees je hieronder.

In 2025 kreeg Het Wapen van Liempde uit Liempde de eer de eerste 3 Uurkes Vurraf Kroeg te zijn. In 2026 was het groot feest in De Merx in Berghem. “Dit is fantastisch” en “Ik denk dat heel het dorp er blij mee is” waren twee van de vele enthousiaste reacties van de uitbaters en hun vaste gasten.

3 Uurkes Vurraf is natuurlijk in de feesttent op het Stadhuisplein in Eindhoven. Maar ook in heel veel Brabantse kroegen kijken en zingen mensen mee. Kroegen en feesttenten in de hele provincie krijgen net als de afgelopen twee jaar de kans om onderdeel te worden van 3 Uurkes Vurraf.

Inschrijven

Om kans te maken op de titel ‘Officiële 3 Uurkes Vurraf Kroeg 2027’ moet je als uitbater laten zien wat jouw zaak bijzonder maakt. Waarom verdient jullie kroeg de titel? Hoe vieren jullie carnaval en wat maakt de sfeer zo bijzonder? En natuurlijk: hoe maken jullie van 3 Uurkes Vurraf één groot feest?

Ondernemers uit de horeca kunnen hun kroeg of feesttent aanmelden tot en met maandag 30 november 2026 via dit inschrijfformulier. Wees er dus snel bij.

Winnaar

Een jury van Omroep Brabant beoordeelt de inzendingen en kiest uiteindelijk één winnaar. Die mag zich ‘Officiële 3 Uurkes Vurraf Kroeg 2027’ noemen en krijgt een speciale plaquette als blijvende herinnering aan de titel.

De kroeg of feesttent komt daarnaast in de uitzending. Tijdens zowel 2 Uurkes Vurgloeie als 3 Uurkes Vurraf schakelt Omroep Brabant live tussen de feesttent in Eindhoven en de winnende zaak. Ook komt een presentator of verslaggever van Roeptoetgat langs om het feest ter plekke mee te vieren, live op televisie.

Daar blijft het niet bij. De kroeg of feesttent krijgt extra aandacht in Brabant Vandaag, op de socialmediakanalen en op de website van Omroep Brabant. Zo viert de winnaar samen met heel Brabant de aftrap van carnaval.