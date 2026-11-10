Moerdijk blijft mogelijk bestaan, maar Martin is al verhuisd naar België

Martin Brusse (69) verhuisde in juli van Moerdijk naar het Belgische Balen, omdat het dorp dreigde te verdwijnen. Het kabinet maakte dinsdag bekend dat het inzet op het behoud van het dorp. Dat geeft Martin een dubbel gevoel, want hij was liever in Moerdijk blijven wonen. Hij vraagt zich af: “In hoeverre moet je dat nog geloven?”

De verhuisdozen staan dinsdag nog in de woonkamer bij Martin. Toen de gemeenteraad een jaar geleden instemde met het verdwijnen van het dorp, besloot hij met zijn vrouw naar een nieuw huis te zoeken. “We zijn nu nog op een leeftijd waarop we makkelijk kunnen verhuizen naar een nieuwe gemeenschap”, licht hij het besluit toe. ‘Oud worden in Moerdijk’

Het stel had moeite om voor hetzelfde geld een vergelijkbaar huis in de buurt van Moerdijk te vinden en kwam daarom terecht in het Belgische Balen. “Het is balen dat we moesten vertrekken. We waren graag in Moerdijk blijven wonen en hadden erop gerekend dat we daar oud gingen worden.”