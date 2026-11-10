Moerdijk blijft mogelijk bestaan, maar Martin is al verhuisd naar België
Martin Brusse (69) verhuisde in juli van Moerdijk naar het Belgische Balen, omdat het dorp dreigde te verdwijnen. Het kabinet maakte dinsdag bekend dat het inzet op het behoud van het dorp. Dat geeft Martin een dubbel gevoel, want hij was liever in Moerdijk blijven wonen. Hij vraagt zich af: “In hoeverre moet je dat nog geloven?”
De verhuisdozen staan dinsdag nog in de woonkamer bij Martin. Toen de gemeenteraad een jaar geleden instemde met het verdwijnen van het dorp, besloot hij met zijn vrouw naar een nieuw huis te zoeken.
“We zijn nu nog op een leeftijd waarop we makkelijk kunnen verhuizen naar een nieuwe gemeenschap”, licht hij het besluit toe.
‘Oud worden in Moerdijk’
Het stel had moeite om voor hetzelfde geld een vergelijkbaar huis in de buurt van Moerdijk te vinden en kwam daarom terecht in het Belgische Balen. “Het is balen dat we moesten vertrekken. We waren graag in Moerdijk blijven wonen en hadden erop gerekend dat we daar oud gingen worden.”
Staatssecretaris Jo-Annes de Bat (Klimaat) concludeerde dinsdag in een brief aan de Tweede Kamer dat het scenario waarin Moerdijk behouden blijft “haalbaar” is. Martin is daar niet gerust op. “Zolang er geen harde voorwaarden zijn dat het dorp blijft, zijn de mensen terughoudend.”
Hij neemt het de gemeente Moerdijk kwalijk dat die een jaar geleden zo stellig was in haar besluit. “Zij hebben voor hun beurt gepraat, waardoor er onrust ontstond. Dat was voor ons het besluit om naar een ander huis te gaan kijken.”
Geen spijt
Toch heeft hij geen spijt van de verhuizing. “We hadden qua sfeer graag in Moerdijk willen blijven, maar we hebben nu een groot en betaalbaar huis. We kunnen niet terug en het heeft niet veel nut om terug te blijven kijken. We richten ons op de toekomst.”
Ondanks zijn blik op de toekomst heeft Martin nog regelmatig contact met Moerdijkers. In de acht jaar dat hij in het dorp woonde, bouwde hij met veel van hen een hechte band op. “Ik ben van plan om nog vaak terug te gaan om te kijken hoe het met hen gaat. Veel mensen voelen nog steeds onzekerheid.”
Roep om duidelijkheid
Ook Pim Meijer, die de dorpsbewoners vertegenwoordigt, riep dinsdag op tot duidelijkheid. “Het fijnst zou zijn als er nu eens nieuws naar buiten kwam zonder voorwaardelijkheden en vragen, maar met echte duidelijkheid. Die is er zelfs met dit bericht niet”, zei hij.
Wel was Meijer ondanks alle vraagtekens voorzichtig positief. “Dat dat scenario serieus onderzocht wordt, geeft hoop. En het Rijk heeft uiteindelijk het laatste woord, dus dat alle ballen op dat scenario gingen was niet zomaar een stap.”
Hier lees je alle verhalen over het verdwijnen van het dorp Moerdijk.