Drievoudige moord Oosterhout: verdachte maakte grap over 'laatste kebab'
Het bewijs in de drievoudige moordzaak van Oosterhout stapelt zich nog steeds op. In gekraakte mobieltjes van de verdachten zijn beelden gevonden van verschillende plekken in Oosterhout. Er zat ook een afbeelding in van een adres van twee slachtoffers. En de tekst: 'Nu heeft hij zijn laatste kebab gegeten'. Dat maakte de officier van justitie woensdag bekend op de zesde tussentijdse zitting van de rechtbank.
De schietpartij in Oosterhout was op vrijdagmiddag 28 maart 2025. Een bijrijder van een auto opende eerst het vuur op een man. Daarna keerde de schutter terug en beschoot hij nog twee mannen.
Twee slachtoffers overleden vrijwel direct. De derde man bezweek een maand later aan zijn verwondingen. De daders konden ontkomen, maar ze lieten een vluchtauto achter.
Het spoor leidde naar Zweden. In juni 2025 arresteerde de politie de vermoedelijke uitvoerders. Sman O. (25) als de schutter en Tobias J. (30) als chauffeur.
Stepjes
De derde verdachte is Veronika K. (29). Ze wordt gezien als medeplichtige. De vrouw haalde de mannen op van de luchthaven in Brussel en zorgde voor schuiladressen. Een Bed & Breakfast en nog een ander adres in Oosterhout. Ze regelde ook stepjes waarmee de verdachten zijn gevlucht en een rollator. Mogelijk was dat een soort dekmantel om de buurt te verkennen.
Alle drie de verdachten zitten in de cel in Nederland. Onlangs bleek dat Veronika K. een crimineel verleden heeft. Ze is eerder dit jaar in Zweden veroordeeld tot acht jaar celstraf voor betrokkenheid bij een liquidatie in haar thuisland.
De vrouw heeft zich in deze Oosterhoutse zaak nog niet laten zien in de rechtszaal, ze bleef op alle zittingen in haar cel. De rechters willen haar wel graag naar de rechtszaal halen, maar hebben haar voor zover bekend nog niet gedwongen om te komen.
Stapels geld
Het drietal zit al anderhalf jaar vast. Het onderzoek naar vooral digitale sporen is nog in volle gang. In augustus werd al bekend dat het mobieltje van medeverdachte Veronika was gekraakt. De officier van justitie zei op die een na laatste zitting: "Er zijn heel veel afbeeldingen van wapens en stapels geld aangetroffen op haar telefoon. Ook zijn er heel veel chats die nu gelezen kunnen worden." K. zou de moord medemogelijk hebben gemaakt door de daders te ondersteunen, ook daar in haar rol als 'regelaar'.
Kebab
Haar gekraakte telefoon bevat ook een foto van het Döner Center aan de Loevensteinlaan in Oosterhout, waar de schietpartijen plaatsvonden. Daarbij staat volgens justitie de tekst 'Nu heeft hij zijn laatste kebab gegeten'.
Uit de telefoon van Veronika komt nog steeds belastende informatie, zo is duidelijk. Dat kan betekenen dat haar rol door het OM opnieuw tegen het licht wordt gehouden. Als ze toch een belangrijkere rol had, kan ze een zwaardere aanklacht krijgen als medepleger.
Mobieltjes
Tijdens de zitting vertelde de officier ook dat er goede hoop is dat specialisten van het NFI ook de Google Pixel-telefoons van de andere twee verdachten kraken. Dat lijkt te zijn gelukt.
Een van de mannen zou op de telefoon meermalen hebben gezocht naar nieuws over de dodelijke schietpartij.
Wat is het motief voor de liquidatie?
Over een motief is nog niks bekend. Algemeen wordt aangenomen dat er iets speelde in de onderwereld. Een van de drie slachtoffers was net veroordeeld voor drugssmokkel. Maar wie nou precies het doelwit was, is nog niet opgehelderd. Ook is nog steeds niet uitgesloten dat het om een of meer vergismoorden ging.
Veiligheid
De zitting van woensdag was opnieuw een tussentijdse zitting. Op zo'n zitting kijkt de rechtbank Zeeland-West-Brabant hoe het onderzoek loopt en of er nog wat moet gebeuren. Alle zittingen zijn tot nu toe op beveiligde plekken geweest, zoals het Justitieel Complex Schiphol. Waarom dat precies is, dat is nooit verteld maar het zou met veiligheid te maken hebben.
Het proces gaat op 12 januari verder en de inhoudelijke behandeling wordt begin maart 2027 verwacht.
Hier lees je alle verhalen over de dodelijke schietpartij in Oosterhout.