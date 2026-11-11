Drievoudige moord Oosterhout: verdachte maakte grap over 'laatste kebab'

Het bewijs in de drievoudige moordzaak van Oosterhout stapelt zich nog steeds op. In gekraakte mobieltjes van de verdachten zijn beelden gevonden van verschillende plekken in Oosterhout. Er zat ook een afbeelding in van een adres van twee slachtoffers. En de tekst: 'Nu heeft hij zijn laatste kebab gegeten'. Dat maakte de officier van justitie woensdag bekend op de zesde tussentijdse zitting van de rechtbank.

Willem-Jan Joachems Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

De schietpartij in Oosterhout was op vrijdagmiddag 28 maart 2025. Een bijrijder van een auto opende eerst het vuur op een man. Daarna keerde de schutter terug en beschoot hij nog twee mannen. Twee slachtoffers overleden vrijwel direct. De derde man bezweek een maand later aan zijn verwondingen. De daders konden ontkomen, maar ze lieten een vluchtauto achter. Het spoor leidde naar Zweden. In juni 2025 arresteerde de politie de vermoedelijke uitvoerders. Sman O. (25) als de schutter en Tobias J. (30) als chauffeur. Stepjes

De derde verdachte is Veronika K. (29). Ze wordt gezien als medeplichtige. De vrouw haalde de mannen op van de luchthaven in Brussel en zorgde voor schuiladressen. Een Bed & Breakfast en nog een ander adres in Oosterhout. Ze regelde ook stepjes waarmee de verdachten zijn gevlucht en een rollator. Mogelijk was dat een soort dekmantel om de buurt te verkennen. Alle drie de verdachten zitten in de cel in Nederland. Onlangs bleek dat Veronika K. een crimineel verleden heeft. Ze is eerder dit jaar in Zweden veroordeeld tot acht jaar celstraf voor betrokkenheid bij een liquidatie in haar thuisland.