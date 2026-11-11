Aanlegplaats kade Grave te ondiep voor stoomboot: Defensie schiet te hulp

Het zou zomaar een aflevering van het Sinterklaasjournaal kunnen zijn. De aanlegplaats aan de kade in Grave die te ondiep blijkt te zijn voor de stoomboot. Daardoor kan de pakjesboot niet direct aanmeren aan de Loswal. Maar er is hulp vanuit onverwachte hoek.

Het vestingstadje Grave kijkt niet op of om van een groot schip dat voorbij vaart. En ondanks de kurkdroge zomer staat het waterpeil in de Maas hoog genoeg voor de stoomboot. Toch duikt er een probleem op. Oplossing duikt op uit de mist

De Graafse kadekant blijkt namelijk te ondiep voor de grote pakjesboot van de Goedheiligman. Iets wat de gemeente Land van Cuijk gelukkig op tijd ontdekte. Militairen van Regiment Genietroepen schoten snel te hulp. Nadat de dichte mist van dinsdag was opgetrokken, kwam daar ineens een pontonbrug tevoorschijn: een tijdelijke, drijvende brug.

Jan Möllers (rechts) werkt samen met zijn collega's hard aan een oplossing voor de Sint (foto: Tom Berkers)

Woensdag worden de puntjes op de spreekwoordelijk 'i' gezet. "We leggen een bruggetje neer voor de Sint en zijn pieten", vertelt Jan Möllers die elk jaar de loopbrug aanlegt voor de landelijke intocht. Dit jaar voor het eerst op een pontonbrug. "Zo kan de Sint hier toch aanleggen om feest te vieren." 'Uiteindelijk komt alles goed'

De gemeente was al 'een tijdje' op de hoogte van het probleem, laat een woordvoerder weten. Möllers: "We wisten het al eventjes, maar we moesten het nog een beetje geheim houden", grapt de bruggenbouwer die zichzelf ook wel "Jan die alles kan" noemt. Met uiterste precisie wordt de brug over de ponton heen gelegd. "Het is een oude man, dus dan moet de brug wel veilig zijn." En dus komt het aan de kade in Grave, net zoals altijd bij Het Sinterklaasjournaal "uiteindelijk allemaal goed", sluit hij af.

Lees hier alle verhalen over de landelijke sinterklaasintocht in Grave.

De 'kale' pontonbrug, aangelegd door defensie (foto: Tom Berkers)