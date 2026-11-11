Verdachte Jelle D. nog altijd gebruikt als uithangbord in video Joris Zorg

Jelle D. (26) uit Oirschot is nog altijd te zien in een promovideo op het YouTube-kanaal van zorgcentrum Joris Zorg. In de video vertelt de verpleger over zijn werk in het zorgcentrum. Opvallend, want D. wordt ervan verdacht betrokken te zijn bij zeker twee overlijdens van bewoners in het zorgcentrum in Oirschot.

Storm Roubroeks Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Woensdagochtend werd bekend dat het Openbaar Ministerie (OM) vermoedt dat D. mogelijk meer slachtoffers heeft gemaakt dan de twee bewoners die overleden op 15 en 19 augustus. Andere sterfgevallen in de weken ervoor zijn volgens het OM zeer verdacht en worden onderzocht. Opmerkelijk genoeg wordt de video waarin D. vertelt over zijn werk bij Joris Zorg nog steeds als uithangbord door het zorgcentrum in Oirschot gebruikt. Wat is er in de video te zien?

Jelle D. vertelt in de video hoe hij tien jaar geleden begon bij Joris Zorg als vakantie- en zorghulp. Terwijl beelden van hem aan het werk met cliënten te zien zijn, legt hij uit hoe hij achtereenvolgens de opleidingen tot helpende, helpende plus en verzorgende IG volgde. Uiteindelijk ging hij aan de slag als verzorgende IG en leerlingbegeleider.