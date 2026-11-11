Verdachte Jelle D. nog altijd gebruikt als uithangbord in video Joris Zorg
Jelle D. (26) uit Oirschot is nog altijd te zien in een promovideo op het YouTube-kanaal van zorgcentrum Joris Zorg. In de video vertelt de verpleger over zijn werk in het zorgcentrum. Opvallend, want D. wordt ervan verdacht betrokken te zijn bij zeker twee overlijdens van bewoners in het zorgcentrum in Oirschot.
Woensdagochtend werd bekend dat het Openbaar Ministerie (OM) vermoedt dat D. mogelijk meer slachtoffers heeft gemaakt dan de twee bewoners die overleden op 15 en 19 augustus. Andere sterfgevallen in de weken ervoor zijn volgens het OM zeer verdacht en worden onderzocht.
Opmerkelijk genoeg wordt de video waarin D. vertelt over zijn werk bij Joris Zorg nog steeds als uithangbord door het zorgcentrum in Oirschot gebruikt.
Wat is er in de video te zien?
Jelle D. vertelt in de video hoe hij tien jaar geleden begon bij Joris Zorg als vakantie- en zorghulp. Terwijl beelden van hem aan het werk met cliënten te zien zijn, legt hij uit hoe hij achtereenvolgens de opleidingen tot helpende, helpende plus en verzorgende IG volgde. Uiteindelijk ging hij aan de slag als verzorgende IG en leerlingbegeleider.
De video is sinds de publicatie, twee jaar geleden, zo'n 7500 keer bekeken. Dat is aanzienlijk vaker dan andere video's op het YouTube-kanaal van Joris Zorg, die gemiddeld rond de 700 weergaven hebben. De reacties onder de video van Jelle D. staan uit, zoals dat bij meer video's het geval is.
Geen reden om video weg te halen
Joris zorg is woensdag om een reactie gevraagd. Al eerder in oktober vroeg Omroep Brabant het bedrijf ook naar de video. Het zorgcentrum gaf destijds aan hem niet weg te halen. "Joris Zorg is volledig neutraal in dit proces en naar de verdachte. Er is voor Joris Zorg vooralsnog geen reden om hier anders mee om te gaan, ook niet met betrekking tot het beeldmateriaal."
Talpa verwijderde eind augustus wel alle de afleveringen van het tv-programma De Bondgenoten waarin D. zat. De eerste 39 afleveringen van het eerste seizoen zijn sindsdien niet meer te zien op de streamingplatformen KIJK.nl en NLZIET.
Hier lees je alle verhalen over Joris Zorg.
Hier is de video van Joris Zorg te zien: