Bij deze kruising in Eindhoven ging het veel vaker mis

‘Het is wéér zover’, dachten bewoners na opnieuw een ongeluk in Eindhoven. Een bus reed dinsdagavond meerdere fietsers aan op de kruising van de Leenderweg met de Leostraat. Het ging daar vaker mis. “Ik heb al drie keer opzij moeten springen”, zegt de 73-jarige buurtbewoner Henny Ooijen.

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“Auto’s rijden mensen gewoon van het zebrapad af”, vervolgt de bewoonster, die vooral automobilisten de schuld geeft. “Ik loop vaak bewust om. Ik ga liever via een andere kruising, die is veiliger.”

Meerdere fietsers geraakt

Hoe het ongeluk dinsdag kon gebeuren, is nog onduidelijk. Volgens de politie zijn zeker drie fietsers geraakt. Mogelijk gaat het zelfs om vier fietsers. Twee mensen raakten lichtgewond.

In de omgeving van deze kruising zijn vaker ongelukken gebeurd.

De 16-jarige Guusje werd in 2024 doodgereden door een vrachtwagen op de nabijgelegen kruising van de Leenderweg met de Piuslaan in november 2024.