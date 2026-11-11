Bij deze kruising in Eindhoven ging het veel vaker mis
‘Het is wéér zover’, dachten bewoners na opnieuw een ongeluk in Eindhoven. Een bus reed dinsdagavond meerdere fietsers aan op de kruising van de Leenderweg met de Leostraat. Het ging daar vaker mis. “Ik heb al drie keer opzij moeten springen”, zegt de 73-jarige buurtbewoner Henny Ooijen.
“Auto’s rijden mensen gewoon van het zebrapad af”, vervolgt de bewoonster, die vooral automobilisten de schuld geeft. “Ik loop vaak bewust om. Ik ga liever via een andere kruising, die is veiliger.”
Meerdere fietsers geraakt
Hoe het ongeluk dinsdag kon gebeuren, is nog onduidelijk. Volgens de politie zijn zeker drie fietsers geraakt. Mogelijk gaat het zelfs om vier fietsers. Twee mensen raakten lichtgewond.
In de omgeving van deze kruising zijn vaker ongelukken gebeurd.
De 16-jarige Guusje werd in 2024 doodgereden door een vrachtwagen op de nabijgelegen kruising van de Leenderweg met de Piuslaan in november 2024.
Nog geen maand later raakte daar opnieuw een fietsster zwaargewond. Ook op de Leostraat zelf ging het eerder mis. In augustus 2024 raakte een motorrijder zwaargewond nadat hij tegen een lichtmast was gebotst. In 2021 raakte op dezelfde straat eveneens een motorrijder zwaargewond.
Tegelijk groen
Verschillende groepen verkeer krijgen tegelijk groen. “Dan knippert er wel een waarschuwingslampje, maar of dat voor iedereen duidelijk is?”, vraagt de 79-jarige buurtbewoner Paul Snellen zich hardop af.
Verkeershufters
Van eind vorig jaar tot begin dit jaar heeft de Leenderweg nog groot onderhoud gehad. Toch wijzen veel buurtbewoners niet naar de kruising, maar naar verkeershufters als belangrijkste oorzaak van ongelukken.
“De kruising is duidelijk en helemaal aangepast”, vindt Marcel Verstappen. “Fietsers kijken niet en gaan door rood. Of zelfs tegen de richting in.” Jac Arst (79) vult aan: “De kruising is goed. Mensen hebben te veel haast."
De gemeente Eindhoven heeft woensdag nog niet gereageerd op vragen van Omroep Brabant.