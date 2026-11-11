Eigenaresse bruidswinkel 'feliciteert' ex met kapotmaken van haar leven

Deskundigen die hoofdverdachte Moshtag B. van de Tarwekampaanslag onderzochten, schetsen een erg negatief beeld van hem. De Roosendaler is leugenachtig, opportunistisch en een manipulator. Tot in de gevangenis in Vught aan toe misleidde hij mensen. Dat werd duidelijk op de vierde procesdag rond de dodelijke aanslag in Den Haag. Voor het eerst kwam ook zijn ex, de eigenaresse van de opgeblazen bruidsmodezaak, aan het woord. "Ben je tevreden? Als het goed is, is dit wat je wou. Mij volledig kapot maken. Gefeliciteerd, dat is je gelukt."

Willem-Jan Joachems Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Moshtag B. vluchtte op zijn zevende uit Afghanistan en groeide op in Roosendaal in een warm gezin met vriendjes en vriendinnetjes. Geen ontwikkelingsproblemen, geen stoornissen. Hij werkte als zelfstandige en als uitbater van een Rotterdams tankstation. Dat concludeerden een psycholoog en psychiater na uitgebreide gesprekken met familieleden, oud-werkgevers en een mentor van de school van Moshtag. Maar ergens ging het mis met Moshtag, want toen kwam de dodelijk aanslag op 7 december 2024 aan de Tarwekamp in Den Haag, op de bruidswinkel van zijn ex. Hierbij overleden zes mensen. 'Ontspannen'

Na zijn arrestatie hadden deskundigen urenlange gesprekken met Moshtag. "Hij was erg goed geluimd. Ontspannen. En dat past niet bij de situatie waarin hij zit", las een van de rechters in de rapportages over Moshtag. "Emoties als jaloezie en haat lijkt hij binnen te houden. Ook leugenachtigheid en de neiging tot manipuleren. Heel calculerend". Moshtag simuleerde stemmen in zijn hoofd en een trauma, als het hem uit kwam. Opportunistisch, zou ook een van zijn karaktertrekken zijn. Smokkelwaar

"Goedgeluimdheid simuleerde ik als overlevingsmechanisme", reageerde Moshtag woensdag verontwaardigd in de rechtszaal. En dat manipuleren? "Hoe komen ze er op?!" Hij zei dat hij wel degelijk emoties voelde bij het leed van de slachtoffers. In de gevangenis in Vught zagen ze iets alarmerends. Ze merkten dat hij informatie probeerde los te peuteren. Moshtag werd meerdere keren gepakt en gestraft voor 'contrabande', smokkelwaar. Maar wat precies werd niet gezegd.