Eigenaresse bruidswinkel 'feliciteert' ex met kapotmaken van haar leven
Deskundigen die hoofdverdachte Moshtag B. van de Tarwekampaanslag onderzochten, schetsen een erg negatief beeld van hem. De Roosendaler is leugenachtig, opportunistisch en een manipulator. Tot in de gevangenis in Vught aan toe misleidde hij mensen. Dat werd duidelijk op de vierde procesdag rond de dodelijke aanslag in Den Haag. Voor het eerst kwam ook zijn ex, de eigenaresse van de opgeblazen bruidsmodezaak, aan het woord. "Ben je tevreden? Als het goed is, is dit wat je wou. Mij volledig kapot maken. Gefeliciteerd, dat is je gelukt."
Moshtag B. vluchtte op zijn zevende uit Afghanistan en groeide op in Roosendaal in een warm gezin met vriendjes en vriendinnetjes. Geen ontwikkelingsproblemen, geen stoornissen. Hij werkte als zelfstandige en als uitbater van een Rotterdams tankstation.
Dat concludeerden een psycholoog en psychiater na uitgebreide gesprekken met familieleden, oud-werkgevers en een mentor van de school van Moshtag. Maar ergens ging het mis met Moshtag, want toen kwam de dodelijk aanslag op 7 december 2024 aan de Tarwekamp in Den Haag, op de bruidswinkel van zijn ex. Hierbij overleden zes mensen.
'Ontspannen'
Na zijn arrestatie hadden deskundigen urenlange gesprekken met Moshtag. "Hij was erg goed geluimd. Ontspannen. En dat past niet bij de situatie waarin hij zit", las een van de rechters in de rapportages over Moshtag. "Emoties als jaloezie en haat lijkt hij binnen te houden. Ook leugenachtigheid en de neiging tot manipuleren. Heel calculerend".
Moshtag simuleerde stemmen in zijn hoofd en een trauma, als het hem uit kwam. Opportunistisch, zou ook een van zijn karaktertrekken zijn.
Smokkelwaar
"Goedgeluimdheid simuleerde ik als overlevingsmechanisme", reageerde Moshtag woensdag verontwaardigd in de rechtszaal. En dat manipuleren? "Hoe komen ze er op?!" Hij zei dat hij wel degelijk emoties voelde bij het leed van de slachtoffers.
In de gevangenis in Vught zagen ze iets alarmerends. Ze merkten dat hij informatie probeerde los te peuteren. Moshtag werd meerdere keren gepakt en gestraft voor 'contrabande', smokkelwaar. Maar wat precies werd niet gezegd.
Creperen
Gevangenispersoneel probeerde hij te misleiden. En hij heeft zich aan toezicht onttrokken. Daarom werd hij overgeplaatst. In een andere gevangenis was de conclusie: "Hij probeert modelgedetineerde te zijn maar is in werkelijkheid een manipulator. Hij vroeg tijd en ruimte om zijn proces voor te bereiden maar ging vervolgens sporten, zijn cel schoonmaken of koken", citeerde de rechter uit gevangenisrapporten.
De gevangenisleiding zag dat hij relaties aanzette om geld over te maken. Zo ontstond de indruk van omkoping en voortzetting van crimineel handelen, zoals dat heet.
"Ik bouwde in detentie een overlevingsmechanisme", vertelde Moshtag de rechtbank. Hij voelde dat hij door iedereen werd bespot. "Ik was aan het creperen in mijn cel."
Rancune
Onderzoekers vermoeden een "fors rancuneus motief en krenking". Maar hij is volledig toerekeningsvatbaar en dat betekent dat de straf(eis) dus hoger kan gaan uitpakken. Dat geldt overigens ook voor de andere verdachten.
Dinsdag en woensdag vertelden slachtoffers en nabestaanden over de aanslag en de nasleep. Ook kwam zijn ex, de eigenaresse van de bruidsmodewinkel, aan het woord. Ze was het doelwit van de verdachten.
Beschamend
Ze was er zelf niet. Ze woont op een geheim adres. Daarom sprak ze een audioboodschap in die werd afgespeeld in de zaal. "Ik voel me depressief en er gaat geen week voorbij dat ik niet huilend wakker word, badend in het zweet." Ze sprak de verdachten direct aan. "Schaam jullie diep, stelletje schandes."
En daarna een voor een, ook Moshtag. "Ben je tevreden? Als het goed is, is dit wat je wou. Mij volledig kapot maken. Gefeliciteerd, dat is je gelukt. Het is zo beschamend, ook voor je eigen familie. Dat je deze aanslag hebt gepleegd voor een meisje dat het heeft uitgemaakt. Ik weet dat je nog steeds blijft zeggen dat het mijn schuld was, dat ik ben vreemdgegaan", was te horen in de rechtszaal.
"Ik heb de relatie na zes maanden beëindigd. Ik vraag me af of ik dat eerder had moeten doen. Je kunt van iemand houden en tegelijkertijd zien dat er dingen niet goed zijn." De vrouw diende een schadeclaim in van dik 3 miljoen euro.
Diep geraakt
Moshtag reageerde aan het einde van de dag op de slachtofferverklaringen en zei dat hij diep geraakt was. "Ik besef wat voor leed ik heb veroorzaakt en ik heb oprecht spijt" Hij zei schaamte te voelen. "Dit was nooit, nooit de bedoeling geweest"
Het proces gaat op 24 november verder met de aanklacht en strafeisen.