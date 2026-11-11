Joris Zorg 'geschrokken' van nieuwe informatie in zaak verpleger Jelle D.

Zorgcentrum Joris Zorg in Oirschot is geschrokken van nieuwe informatie uit een tussentijdse zitting in de zaak van verpleger Jelle D. Volgens het Openbaar Ministerie heeft hij mogelijk meer slachtoffers gemaakt dan de twee die al bekend waren. De verpleger werd in augustus opgepakt door een arrestatieteam na het overlijden van twee bewoners in het zorgcentrum.

Het OM verdenkt Jelle D. er ook van twee bewoners te hebben gedood met een overdosis insuline. De twee mannen hadden volgens justitie geen suikerziekte en gebruikten zelf geen insuline. Camerabeelden zouden laten zien dat de verpleegkundige in de kamers van beide bewoners handelingen uitvoerde die niet zijn geregistreerd. D. zelf ontkent alle beschuldigingen en zegt dat hij "al maanden onterecht vastzit". "Deze nieuwe informatie is ingrijpend voor de nabestaanden, bewoners, hun verwanten en onze medewerkers", laat Joris Zorg woensdagmiddag aan Omroep Brabant weten. Het zorgcentrum zegt met hen in gesprek te blijven en ondersteuning te bieden.

Promovideo alsnog verwijderd

Daarnaast heeft de zorginstelling woensdag aan het einde van de middag alsnog een promotievideo met Jelle D. van YouTube verwijderd. Dat gebeurde enkele uren nadat Omroep Brabant had bericht dat de verpleger nog altijd prominent in de video te zien was.

In de veelbekeken video die al ruim twee jaar online stond, vertelde Jelle D. hoe hij bij Joris Zorg begon als vakantie- en zorghulp en zich via verschillende opleidingen opwerkte tot verzorgende IG en leerlingbegeleider. "Hoewel het onderzoek nog loopt en er op dit moment nog geen volledige duidelijkheid is, hebben we besloten om de video's alsnog te verwijderen. Gezien de maatschappelijke gevoeligheid van de situatie en uit respect voor alle betrokkenen vinden we dit een passende keuze", licht het zorgcentrum toe. Hier is de video van Joris Zorg te zien: