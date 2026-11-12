Carnaval barstte los in Brabant, maar ook aanhoudingen en overvolle steden

Drukte, gezelligheid, een ingestorte reling bij een fietskelder en meerdere aanhoudingen. Zo verliep de start van het carnavalsseizoen op de Elfde van de Elfde in Den Bosch, Breda, Tilburg en Eindhoven.

Reling stort in Op sommige plekken in de binnenstad werd het zo druk dat er tijdelijk minder bezoekers naar binnen mochten. Door de drukte stortte de reling van de fietskelder aan de Kerkstraat in.

Volgens de woordvoerder verliep de dag prettig, was de sfeer in de stad goed en waren er geen grote incidenten. Toch moest de politie negen mensen aanhouden, onder meer voor het verstoren van de openbare orde, mishandeling en belediging.

In Oeteldonk (Den Bosch) vierden tussen de 50.000 en 60.000 mensen de start van het carnavalsseizoen. Dat zijn er minder dan vorig jaar. Toen kwamen er zo’n 70.000 tot 80.000 bezoekers naar de stad, laat een woordvoerder van de gemeente weten.

De fietskelder is donderdag nog steeds gedeeltelijk afgesloten met hekken, laat de gemeente weten. Bezoekers kunnen hun fiets wel ophalen, medewerkers van de fietskelder helpen daarbij. Hoelang de afsluiting nog duurt, is niet bekend.

Ook het mobiele netwerk had het zwaar. Om de verwachte drukte op te vangen, was er een extra zendmast geplaatst. Toch hadden bezoekers last van slecht bereik. De gemeente heeft daarover contact gehad met de telecomproviders. Volgens hen was er genoeg capaciteit voor noodsituaties, maar kon gewoon bellen en appen op drukke momenten wat vertraging oplopen.

Kruikenstad vol

Ook in Kruikenstad (Tilburg) was het de hele dag druk. De gemeente moet de Elfde van de Elfde nog evalueren. “Ons beeld is dus nog niet compleet”, zegt een woordvoerder. Bij de evaluatie kijkt de gemeente onder meer naar de toegankelijkheid voor jongeren, veiligheidsincidenten, het in goede banen leiden van de drukte, afsluitingen en de begeleiding buiten de terreinen.

Op sommige momenten werd het zo druk dat de gemeente een aantal feestterreinen en -straten tijdelijk afsloot. Rond negen uur ‘s avonds liet de gemeente weten dat Kruikenstad vol was. Bezoekers kregen het dringende verzoek om niet meer naar de stad te komen en hun carnavalskriebels te bewaren tot volgend jaar. Later op de avond werd het rustiger en was er weer meer ruimte voor feestgangers.

Discussie over jongeren

Vooraf wilden horecaondernemers jongeren weigeren uit angst voor overlast door alcohol. De gemeente vond juist dat het feest op de pleinen voor iedereen open moest blijven. Na een flinke discussie sloten horeca en gemeente een deal: jongeren waren toch welkom, maar beveiligers mochten bezoekers die te veel hadden gedronken wegsturen.

Hoeveel bezoekers Kruikenstad trok, is nog niet bekend. De gemeente is die cijfers nog aan het verzamelen. De politie hield in Tilburg veertien mensen aan, de meesten omdat ze de regels op straat overtraden. Twee mensen werden aangehouden voor openlijke geweldpleging: samen geweld gebruiken in het openbaar.

Breda en Eindhoven

Ook in Kielegat (Breda) was het druk. De politie hield daar zes mensen aan voor overtredingen op straat en het verstoren van de openbare orde in de binnenstad. Voor Lampegat (Eindhoven) heeft de politie geen aparte cijfers over aanhoudingen tijdens het feest. Volgens de politie zijn de aanhoudingen daar niet specifiek aan de Elfde van de Elfde toe te schrijven.