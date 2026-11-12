Lenny Kuhr over vertrek uit Nederland: 'Mentale pijn was niet te dragen'

Zangeres en songfestivalwinnares Lenny Kuhr laat voor het eerst van zich horen sinds haar vertrek naar Israël. In mei dit jaar liet ze huis en haard achter zich in Nuenen en zette ze tegelijkertijd een punt achter haar carrière. Ze besloot te vertrekken vanwege de gezondheid van haar man Rob en het volgens haar verslechterde klimaat voor Joden in Nederland. "Nu voel ik me ontzettend bevrijd."

Cas Bergs Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

"We hebben alles samen gedaan. Rob was mijn manager, hij deed de boekingen, hij kookte voor de band, hij deed het winkeltje bij optredens, hij was gewoon onderdeel van het team", vertelde ze destijds openhartig in gesprek met Omroep Brabant. "Nu hij niet meer kan, moet ik hem volgen. Wel met pijn in mijn hart.” Kuhr werd in één klap bekend nadat ze in 1969 voor Nederland het Eurovisiesongfestival won met haar nummer De Troubadour. Media-aandacht

Het stel verhuisde naar Ramat Gan, een stad onder de rook van Tel Aviv. VVanuit haar nieuwe woonplaats vertelt Kuhr in een interview met Privé voor het eerst uitgebreid over haar verhuizing "Het was echt overweldigend. Ik was onder de indruk en had dit niet verwacht", vertelt Kuhr. Sinds haar aankomst in Israël kreeg ze vooral veel belangstelling van Israëlische media. "Niet dat ik hier nu een beroemdheid ben, maar ze waren wel geïnteresseerd in mijn verhaal, de reden van mijn vertrek naar Israël.”

Begin dit jaar werd duidelijk dat de songfestivalheldin haar huis in Nuenen zou verruilen voor een stulpje in Israël, het land waar ook haar kinderen wonen. Ze besloot te vertrekken omdat het klimaat voor Joden naar eigen zeggen niet meer goed was in Nederland. Ook de gezondheid van haar man speelde een grote rol. Ze hoopte in Israël in goede gezondheid van haar oude dag te kunnen genieten. 'Antisemitisme'

"Ik keek ernaar uit om hier te gaan wonen, dicht bij mijn twee dochters en vier kleinkinderen. We zijn met zoveel liefde ontvangen." Van haar keuze om te vertrekken heeft ze absoluut geen spijt." Ook Rob had genoeg van het antisemitisme, om het maar gewoon te zeggen. Ik weet heus wat zich in Nederland afspeelt. Nu voel ik me ontzettend bevrijd." Kuhr werd in 2024 belaagd tijdens een optreden in Theater De Leest in Waalwijk. Pro-Palestijnse activisten verstoorden het concert van de zangeres en riepen dat Kuhr een terrorist was en dat ze schuldig was aan genocide. Na dat optreden trad Kuhr alleen nog op met extra beveiliging, vertelt ze. "Naast de muziek kwam de veiligheid steeds nadrukkelijker op de voorgrond te staan." 'Paradijsje om ons heen'

De zangeres sprak eerder haar steun uit voor het Israëlische volk tijdens een manifestatie in Amsterdam. Na het optreden in Waalwijk stroomden er diverse bedreigingen en haatberichten binnen. Ook verschillende schouwburgen en theaters wilden de Nuenense zangeres vervolgens niet meer boeken uit angst voor onrust. "Voor 2027 stonden er slechts tien optredens op de agenda. Theaters, schouwburgen en zaaltjes durfden het vanwege bedreigingen blijkbaar niet meer aan", vult haar man Rob Frank aan. "Lenny zelf leed daaronder. Die mentale pijn was niet meer te dragen.” Inmiddels begint de songfestivalwinnares steeds meer te landen in haar nieuwe thuisland. "Mijn dochters en de kleinkinderen hebben ervoor gezorgd dat we hier heel zacht zijn geland. Met een grote glimlach kwamen we ons nieuwe huis binnen", zegt ze. "We wonen in de stad, maar onze wijk is ontzettend stil. Om ons heen staan prachtige tropische planten. Dat paradijsje om ons heen, daar geniet ik ontzettend van.”