LIVE 112-nieuws | Ruim honderd processen-verbaal tijdens verkeerscontrole in Helmond | Agenten dwingen auto met vier inzittenden te stoppen bij de Moerdijkbrug

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Bij het bedrijf Unipol aan de Rijnstraat in Oss, waar grondstof voor isolatie en verpakkingsmateriaal gemaakt wordt, vond vrijdagavond laat een explosie plaats. Daar zou rond halftwaalf een stikstoftank ontploft zijn. Een slachtoffer zou in een ambulance naar een ziekenhuis zijn gebracht.

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