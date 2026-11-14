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112 NIEUWS

LIVE 112-nieuws | Ruim honderd processen-verbaal tijdens verkeerscontrole in Helmond | Agenten dwingen auto met vier inzittenden te stoppen bij de Moerdijkbrug

Het laatste 112-nieuws uit Brabant lees je in dit liveblog. Hier vind je actuele meldingen van politie, brandweer, ambulance en andere hulpdiensten uit de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen? Klik dan op het belletje.

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Redactie

Liveblog

06:47

Ruim honderd processen-verbaal tijdens verkeerscontrole in Helmond

Bij een verkeerscontrole die donderdag plaatsvond op de Helmondsingel in Helmond zijn 101 processen-verbaal uitgeschreven. Dat maakte de politie vrijdagnacht bekend. Een vreemdeling werd aangehouden omdat deze geen identiteitsbewijs bij zich had. De vreemdelingenpolitie handelt de zaak verder af.

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06:36

Agenten dwingen auto met vier inzittenden te stoppen bij de Moerdijkbrug

Vier mensen zijn vrijdag aangehouden bij de Moerdijkbrug na een politieachtervolging.  Ze zaten in een auto die agenten al vanaf Den Haag achterna zaten, maakte de verkeerspolitie Zeeland-West-Brabant rond middernacht bekend. 

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06:10

Wandelaars ontdekken gaslek in hogedrukleiding onder weg in Dongen

Vanwege een gaslek in het wegdek van de Vaartweg in Dongen werd deze weg vrijdagavond afgesloten van Klein-Dongen richting van attractiepark Pukkemuk.

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06:02

Explosie verwoest auto op oprit bij huis in Helmond, buurt schrok van knal

Een geparkeerde auto is vrijdagnacht verwoest aan het Nemerlaerhof in Helmond. De politie gaat ervan uit dat de schade is veroorzaakt met een explosief. De auto stond op de oprit bij een huis. 

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05:46

Explosie tank bij bedrijf in Oss, een gewonde naar ziekenhuis gebracht

Bij het bedrijf Unipol aan de Rijnstraat in Oss, waar grondstof voor isolatie en verpakkingsmateriaal gemaakt wordt, vond vrijdagavond laat een explosie plaats. Daar zou rond halftwaalf een stikstoftank ontploft zijn. Een slachtoffer zou in een ambulance naar een ziekenhuis zijn gebracht.

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