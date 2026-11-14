LIVE | Sinterklaasintocht Grave: Ook Pieten zijn blij in het stadje te zijn
Het is vandaag eindelijk zover: de Sint en zijn Pieten zetten voet aan wal in Grave. Het was nog even de vraag waar Sinterklaas was: in het Sinterklaasjournaal was vrijdagavond te zien dat hij nog niet op de stoomboot zat. Maar het is allemaal goed gekomen. De Sint zit zaterdagmiddag op zijn paard in Grave. Je volgt alles over de intocht in ons liveblog.
Liveblog
Sara is klaar voor cadeautjes: 'Veel verlanglijstjes geknutseld'
Sara (5) uit Boxmeer is slechtziend. Ze ziet maar voor 15 procent. Haar moeder vertelt dat ze al vroeg in Grave waren om voor Sara een goed plekje te bemachtigen. "Hele gave intocht. Was nog even spannend of de Sint op de boot zou zitten. Maar alles kwam goed", zegt haar moeder.
Ook voor Sara was het een mooie dag. En nu is het tijd voor cadeautjes. Daar heeft ze de voorbereidingen al voor gedaan: "Ik heb al heel veel verlanglijstjes geknutseld, dus ik ben er klaar voor."
De stoomboot dobbert rustig op de Maas
De rust is wedergekeerd op de stoomboot én op de Maaskade. De volle boot werd eerder vandaag nog ontvangen door een grote menigte van blije kinderen. De stoomboot dobbert nu rustig op de Maas.
Pieten zijn blij om in Grave te zijn: 'Gezellige kinderen in Brabant'
Niet alleen de Sint is blij in Grave te zijn, maar dat geldt ook voor zijn Pieten. Eén van de Pieten was het al opgevallen dat in Brabant hele gezellige kinderen zijn. "Ze zingen ook heel hard", zegt Piet.
Mariella, Jolanda en Marian trots op de intocht
Mariella, Jolanda en Marian organiseren al 32 jaar de sinterklaasintocht in Grave. Nu de landelijke intocht in Grave is, hebben zij voor deze editie even een pauze. "We zijn voor dit jaar een keer op de achtergrond", zegt Jolanda. Mariella zegt dat dit ook gek voelt. "Je bent gewend om de regie in handen te hebben. Nu even niet."
Voor het eerst konden ze zelf genieten. "Het was super. Mooi om te zien. Dat Sint hier aankomt. We hebben een kei mooie stad", vertelt Marian. Jolanda zegt dat er een gevoel van trots heerst: "Onze intocht is bij de NTR opgevallen. Daarom hebben we hier nu de landelijke intocht."
Jolanda en Marian houden het nu voor gezien met het organiseren van de intocht. "Ik wil het aan de nieuwe generatie doorgeven", zegt Jolanda. "Ik ga het pepernootje doorgeven."
Wat vinden mensen van nieuwe hoofdrolspeler sinterklaasfeest?
Gijs Naber heeft de nieuwe hoofdrol tijdens de landelijke Sinterklaasintocht. Dat werd duidelijk tijdens de landelijke intocht. Bezoekers in Grave reageren positief op hem.
"Mooi, heel mooi", zegt een man die in onder meer in Kaatsheuvel de intocht mee regelt. "We hebben 'm hier op de kade van de boot zien stappen. Het is een mooie statige man."
Een andere vrouw kon niet goed zien wie het was. "Dus toch", zegt ze als ze hoort dat Gijs Naber de rol vertolkt. "Het is altijd weer even wennen hè. Ik kom uit de tijd van Bram van der Vlugt. Haar volwassen dochter zegt over Naber: "Hij komt enthousiast en positief over. Hij oogt heel vrolijk."
Ook andere mensen reageren positief op de nieuwe hoofdrolspeler van de intocht.
Lees hier meer over Gijs Naber.
Sint op het podium op de Markt, kinderen willen niets missen
Dweilorkest speelde bij de stoomboot: 'Wekenlang niet geslapen'
Robert de Kok speelde met zijn dweilorkest de Joekels uit Boxmeer vlak naast de stoomboot. De muzikanten hebben dus alles van heel dichtbij meegekregen. Robert noemt het in één woord: "Fantastisch." Ook het wachten op Sinterklaas was spannend, zegt hij. "We hebben genoten", zegt Robert.
Hij moet toegeven dat het niet elke dag gebeurt dat het dweilorkest voor zo'n bijzonder publiek optreedt. Daarom hebben ze heel hard gerepeteerd de afgelopen tijd. "Wekenlang hebben we niet geslapen", zegt de muzikant die al verklapt dat hij zijn schoen gaat zetten.
Centrum van Grave is vol
Het centrum is vol. Er kunnen geen bezoekers mee bij, meldt de gemeente Land van Cuijk op sociale media. "Ben je nog onderweg? Kom dan niet meer naar de binnenstad", zegt de gemeente.
Het beste uitzicht in de nek van papa
"Superleuk om hier in Grave te zijn", zegt deze papa. "Mijn zoon heeft het beste uitzicht." Het jongetje: "Ik zie hier heel veel pieten, en de sinterklaas net."
Sinterklaas gaat door Grave met paard Ozosnel
De optocht is begonnen. De Sint gaat op paard Ozosnel door de straten van Grave. Alle kinderen zijn door het dolle heen als Sinterklaas zwaaiend langskomt.
Daar is Sinterklaas, en hij heeft een bijzonder cadeau
Sinterklaas heeft voet aan wal gezet in Grave. Hij is niet met lege handen gekomen. De Goedheiligman heeft een nieuwe boom cadeau gedaan aan het vestingstadje.
Waarom een boom? In het Sinterklaasjournaal was de sinterklaasboom gekapt. Die boom zou heel lang geleden door de Sint aan Grave gegeven zijn. En nu heeft de stad dus een nieuwe boom.
De stoomboot van héél dichtbij
Iedereen is door het dolle heen: geschreeuw, gezwaai en meer. De stoomboot is aangemeerd en Sinterklaas zet voet aan wal.
De stoomboot in zicht!
De kinderen langs de kant én de Pieten op de boot zijn er klaar voor.
Komt de Sint met een luchtballon?
Boven Grave vliegen luchtballonnen. Het stadje heeft een eigen luchtballonnenfestijn. Zou de Sint dan met een luchtballon komen?
De beste plek voor Theo Gerrits
Theo Gerrits (85) uit Grave verwelkomt Sinterklaas al tientallen jaren met een bijzondere stunt. Nu de landelijke intocht in zijn eigen stad is, heeft hij extra uitgepakt. Hij heeft de beste plek om niets te missen van de intocht.
Lees hier meer over zijn stunt.
Ook in de straten van Grave is het druk
De kade waar de stoomboot aankomt is vol, maar ook in de straten van het stadje staan al genoeg mensen te wachten op de Sint.
Zwart geschminkte pieten delen pepernoten uit
Op beelden van De Gelderlander is te zien dat een groep zwart geschminkte pieten in Grave is. Ze delen pepernoten uit aan bezoekers die richting het centrum lopen. Een van hen zegt tegen de regionale krant dat ze er niet zijn voor een protest.
In een bericht op X laat voorman Edwin Wagensveld van anti-islamclub Pegida weten: "We zijn in Grave met 35 zwarte pieten."
Is de stoomboot al in zicht?
Mark en Antoine geven een show op de Maas
Voor wat extra entertainment tijdens het lange wachten zijn Mark en Antoine op het water om een show te geven. Dit doen ze op jetboards. "Zij staan lang te wachten en er is verder niet veel te doen", zegt Antoine Kramp.
Op hun jetboard vliegen ze over het water. Dat is een elektrisch aangedreven surfplank. "Het is vergelijkbaar met wakeboarden, maar met wakeboarden hang je achter een boot. Ons board is door zichzelf aangedreven. Dat heeft veel voordelen, want je kunt in je eentje het water.”
Kade waar de stoomboot aankomt is vol
Het is heel druk op de kade. Er mogen niet nog meer Sinterklaasfans aan de kade gaan staan waar de stoomboot straks moet aanmeren. Daar is het vol, laat de gemeente weten. In Grave zelf is wel nog plek om te staan.
Wat gaat burgemeester Marieke Moorman straks tegen de Sint zeggen?
Nog heel even en dan is 'ie er: de stoomboot. Burgemeester Marieke Moorman staat al klaar om de Sint de hand de schudden. Moorman heeft de eer om hem van de boot te halen. "Volgens mij is heel Grave er klaar voor", zegt ze
Maar het is wel nog steeds de vraag waar de Goedheiligman precies is. In het Sinterklaasjournaal van vrijdagavond bleek dat hij nog niet op de stoomboot zit. "Laten we hopen dat hij komt", zegt de burgemeester. "Als hij komt, dan is dat natuurlijk een ontzettende eer."
Wat gaat ze dan tegen hem zeggen? "Om te beginnen: welkom in Nederland. Welkom in Grave en welkom in Land van Cuijk. Ik ga zeggen dat ik hoop dat hij hier een hele leuke tijd gaat beleven."
Een drukte van jewelste
Druk, druk, druk. Het stadje aan de Maas stroomt vol met mensen die maar op één ding wachten: de stoomboot met Pieten, en hopelijk dus ook de Sint.
Speciaal doosje voor... Pepernoten!
Dit meisje heeft de handen uit de mouwen gestoken om iets te maken waar de pepernoten in groten getale in kunnen. Nu hoopt ze heel erg dat de Pieten wel snappen waar haar knutselwerk voor bedoeld is.
Anemoon uit Zweden terug in haar oude woonplaats Grave
Anemoon (7) woont in Zweden. Speciaal voor de intocht is ze nu terug met de trein: 15 uur heen en 15 uur terug. Ze is nu terug in haar oude woonplaats. Vanuit Grave is ze naar Zweden verhuisd.
Ze Kijkt uit naar Sinterklaas. Vooral om haar schoen te zetten. "Daar heeft ze het al weken over", zegt moeder Jeanette. Het geeft de moeder speciale gevoelens, want ze stond hier vroeger ook als klein kind aan de Kade. Haar ouders wonen hier nog steeds aan de kade
Drukte met parkeren valt nog mee, geen parkeerchaos
Eetcafé kreeg in februari al eerste reserveringen
Eetcafé de Maaspoort zit aan de Maas, waar de stoomboot straks zal aanmeren. De zaak zit al goed voel. Niemand hoeft iets te missen, want straks is de intocht daar ook op schermen te volgen. "Dit is een topdag voor ons", zegt mede-eigenaar Koen de Vries. Zoals hij het zelf noemt: "Dit is once in a lifetime voor ons."
Koen wist eigenlijk niet zo goed wat hij kon verwachten van vandaag. Hij vindt het leuk dat de landelijke intocht aan zijn voordeur is. "Vanaf negen uur vanochtend hadden we al reserveringen", zegt hij. "Kwart voor acht waren we hier en toen stonden de eerste al te wachten aan de hekken aan de kade."
Toen eind februari bekend werd dat Sinterklaas in Grave aankomt, kreeg de Maaspoort al de eerste reserveringen binnen. "Heel leuk dat het nog zo leeft in Nederland en hier in de buurt natuurlijk."
Is de Sint toch al in Grave?
Hebben we de primeur? Sinterklaas lijkt al in Grave. Sint Xavi (9) uit Mill zegt dat hij het is. Samen met zijn zusje Lola (7) kijkt hij gespannen over het dranghek. Ze hebben vanmorgen vroeg de wekker moeten zetten om hierbij te kunnen zijn.
Wat er op hun verlanglijstje staat: Xavi wil een Nintendo Switch 2 en Lola wil het liefste slijm.
'Pietje Paniek wij zijn hier!'
"Héé Pietje Paniek, wij zijn hier!", staat er op het zelfgemaakte bord van Fem (9). Ze heeft er heel veel zin in. "Het is heel leuk om mee te maken", zegt ze.
En verrassend of niet: Fem wil héél graag Pietje Paniek zien. "Ik hoop dat hij dan een handje komt geven."
Liv (10) en Ella (10) springen zich warm voor de intocht
Liv uit Grave (10) en Ella uit Escharen (10) wilden het altijd al een keer meemaken, de sint-intocht. Nu kan het in de buurt. Ze staan er al een uur. En proberen zichzelf wat warm te springen. Ze denken dat het wel goed komt met de Sint en dat hij hier straks gewoon aanmeert
(Sint) Willemijn was er als de kippen bij vanmorgen
Al rond klokslag acht uur vanmorgen stond Willemijn (8) aan de kade voor een goede plek. Ze moet nog even geduld hebben, voordat de stoomboot in zicht zal komen. Maar één ding is zeker: ze heeft er ontzettend veel zin in.
Mensen al aan de kade: wie ziet als eerste de stoomboot?
De intocht start pas rond twaalf uur, maar uren van te voren staan er al mensen op de Maaskade. Iedereen wil een goede plek om als eerste de stoomboot te kunnen zien.
Dit zijn de parkeerplaatsen
Parkeerwachters Sandra en Luna staan ook in de startblokken
Sandra en Luna zorgen vandaag dat alles goed verloopt op de parkeerplaats. "Dat het terrein straks vol staat, dat mensen op tijd naar de pendelbussen gaan en dan van Sinterklaas kunnen genieten met de kindjes", zegt Sandra.
Op de parkeerplaats zijn vijfhonderd plekken om te parkeren. De gemeente Land van Cuijk, waar Grave onder valt, heeft gezorgd voor vier extra parkeerplaatsen aan de rand van het stadje.
Vanuit Amerika naar Grave: 'Eén keer en nooit meer'
Dat mensen uit het hele land naar het vestingstadje reizen, was te verwachten. Maar vanuit Amerika? Het is echt waar: Oma Louise, Monica en kinderen Sophie (7) en Zoe (5) zijn woensdagochtend aangekomen in Nederland speciaal voor de sinterklaasintocht.
Nu staan ze in alle vroegte al in Grave om straks de Sint te spotten. "We dachten we gaan vroeg. We gaan een goede plek vinden, want dit is één keer en nooit meer", zegt oma Louise.
Louise is Nederlands en met een Amerikaan getrouwd. De familie woont in Wisconsin. "Wij hebben altijd Sinterklaas gevierd."
Over ruim een week gaan ze weer terug.
Brrr... koud, maar Alexandra gaat warme dranken verkopen
Het is nog koud deze ochtend in Grave, maar Alexandra gaat zorgen dat sinterklaasfans zich een beetje kunnen opwarmen straks.
Bij een van de grote parkeerplaatsen bij de Generaal de Bonskazerne is ze druk bezig met voorbereiden, want ze gaat warme dranken verkopen. "Koffie, warme chocolademelk, maar ook soep. Dan kunnen ze zich lekker opwarmen met de koude weer. En even lekker chillen", zegt ze.
Nog even alles op een rijtje
Wat
De intocht is vandaag aan de Maaskade in Grave. Volg de intocht live op televisie via NPO Zapp.
Hoe laat
De stoomboot komt rond twaalf uur aan. De intocht duurt tot vier uur. De gemeente raadt aan om op tijd aanwezig te zijn.
Wat is de route?
De route loopt via de Maaskade, Maasstraat, Korte Rogstraat, Oliestraat, Gasthuisstraat, Hamstraat, Sint Jorisstraat, Het Kasteeltje, Klinkerstraat, Rogstraat naar het podium op de Markt
Bereikbaarheid
Vanuit Nijmegen reis je met buslijn 99 naar Grave. Er rijden extra bussen. Ook zijn er extra tijdelijke fietsparkeerplaatsen. Kom je met de auto? Aan de rand van Grave zijn extra gratis parkeerplaatsen.
Lees hier nog meer details over de sinterklaasintocht in Grave.