LIVE | Sinterklaasintocht Grave: Ook Pieten zijn blij in het stadje te zijn

13:54

Mariella, Jolanda en Marian organiseren al 32 jaar de sinterklaasintocht in Grave. Nu de landelijke intocht in Grave is, hebben zij voor deze editie even een pauze. "We zijn voor dit jaar een keer op de achtergrond", zegt Jolanda. Mariella zegt dat dit ook gek voelt. "Je bent gewend om de regie in handen te hebben. Nu even niet."

Voor het eerst konden ze zelf genieten. "Het was super. Mooi om te zien. Dat Sint hier aankomt. We hebben een kei mooie stad", vertelt Marian. Jolanda zegt dat er een gevoel van trots heerst: "Onze intocht is bij de NTR opgevallen. Daarom hebben we hier nu de landelijke intocht."

Jolanda en Marian houden het nu voor gezien met het organiseren van de intocht. "Ik wil het aan de nieuwe generatie doorgeven", zegt Jolanda. "Ik ga het pepernootje doorgeven."