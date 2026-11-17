Een onveilig gevoel, 's avonds de deur niet meer opendoen en extra beveiliging. De bewoners van wooncomplex Rundgraafpark in Veldhoven voelen zich minder veilig sinds hun 87-jarige medebewoonster Toos voor de tweede keer door een nepagent is beroofd.

Peters heeft zelf maatregelen genomen. Dankzij speciale sloten kan zijn voordeur alleen op een kier open. "Als iets me niet bevalt, gaat de deur sowieso niet open." Daarnaast heeft hij nog een extra 'beveiliger': zijn grote hond. "Die blaft heel hard, dus dat schrikt af."

De nieuwe beroving van Toos , eind oktober, heeft veel indruk gemaakt op de bewoners van het wooncomplex. "Het geeft een onveilig gevoel dat zomaar iemand binnenkomt", zegt medebewoner Willem Peters. "We hebben een beveiligde deur, maar je kan hier zo binnenkomen wanneer je wil. Er is altijd een mogelijkheid."

Ook bewoonster Diny leeft mee met Toos. "Het is toch niet normaal? We zijn er allemaal erg van geschrokken." Koos Willems heeft er ook geen woorden voor. Hij voelt zich vooral minder veilig nu, terwijl hij juist dacht dat hij in dit wooncomplex veiliger zou wonen. "We worden allemaal ouder en krijgen gebreken", vertelt hij. "We hebben niks meer te zeggen tegen die jongere kerels."

Willems doet 's avonds niet meer open. "Ik vind eigenlijk dat het niet moet kunnen. We hebben ons hele leven hard gewerkt en dan word je zoals die vrouw beroofd. Ik vind het nergens op slaan. Het zijn gewoon laffe mensen die dat doen."

Peters, die samen met zijn vrouw in het complex woont, snapt dat het vooral voor bewoners die alleen wonen een onprettig gevoel geeft. Ook Diny neemt geen risico's. Omdat ze veel weg is vanwege haar zieke man, is ze niet vaak thuis. "Ik ben een bangerik en overal bang voor. Ik doe niet open als ik niet weet wie er voor de deur staat. Het is erg dat dat moet."

Verward

Bijna een maand na de tweede beroving gaat het nog steeds niet goed met Toos. Ze is verward en komt nauwelijks nog buiten. De politie herkent dat beeld bij slachtoffers van nepagenten. Na zo'n ervaring hebben slachtoffers vaak minder vertrouwen in echte politieagenten. In Brabant zijn dit jaar al 1200 incidenten met nepagenten gemeld.

Ook Peters vertrouwt agenten niet zomaar meer. "Er lopen momenteel veel nepagenten rond. Je moet zo goed opletten. Je weet het niet meer." Zelfs als hij onderweg een politieagent tegenkomt, zou hij niet zomaar stoppen. "Als ik alleen in de auto zit, stop ik niet. Voor de politie is dit eigenlijk nog wel heftiger."