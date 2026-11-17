'Burgemeester Boy Scholtze ging niet over de schreef tegen Harry Bakker'
Er zijn geen aanwijzingen dat burgemeester Boy Scholtze van de gemeente Drimmelen 'onrechtmatig of onheus heeft gehandeld' tegenover toenmalig wethouder Harry Bakker. Dat blijkt uit een vooronderzoek naar aanleiding van een melding van Bakker die zegt te zijn beledigd en bedreigd door de burgemeester.
De onafhankelijke onderzoekers zien geen reden voor een uitgebreider onderzoek. Wel concluderen zij dat de persoonlijke verhoudingen tussen beide bestuurders ernstig zijn verstoord.
Het college van burgemeester en wethouders van Drimmelen gaf opdracht voor het vooronderzoek. Daarbij zijn betrokkenen gehoord en documenten bestudeerd.
Op basis van hoor en wederhoor concluderen de onderzoekers dat er geen indicaties zijn van onrechtmatig of onheus handelen door de burgemeester.
De kwestie kwam naar buiten toen Bakker tijdens de talkshow Spraakvermaak in Terheijden vertelde dat Scholtze hem in februari zou hebben bedreigd en beledigd. Dat zou zijn gebeurd toen Bakker nog wethouder was. Met de openbaring schond Bakker gemaakte afspraken rond het integriteitsonderzoek. Ook stuurde hij later een brief over het voorval naar Omroep Brabant. Dat blijkt een brief te zijn die hij eerder naar de provincie verzond, zo is in het onderzoekrapport te lezen.
Verhoudingen ernstig verstoord
Burgemeester Scholtze zegt blij te zijn met de uitkomst van het vooronderzoek. Volgens hem bevestigen de bevindingen dat er geen aanleiding is voor verder onderzoek. "Tegelijkertijd betreur ik dat deze specifieke situatie is ontstaan en op deze wijze heeft kunnen verlopen. Ik sluit deze periode nu af en met vertrouwen en energie kijk ik vooruit."
De onderzoekers schrijven dat de persoonlijke verhoudingen tussen Bakker en Scholtze ernstig zijn verslechterd. Volgens hen spelen de verkiezingsuitslag en de daaropvolgende collegeonderhandelingen daarbij een rol. Bakker verloor zijn wethouderspost en keerde niet terug in het college. De situatie heeft volgens het rapport zowel Bakker als Scholtze geraakt.
Omroep Brabant heeft meerdere keren geprobeerd contact te leggen met Harry Bakker. Vooralsnog heeft hij niet gereageerd.
Wie zijn de onderzoekers?
Het vooronderzoek werd uitgevoerd door Peter van der Velden en Arnoud Reijnen. Van der Velden is oud-burgemeester van onder meer Breda en was eerder waarnemend burgemeester in verschillende gemeenten. Reijnen is bestuurskundig adviseur en houdt zich bezig met vraagstukken rond openbaar bestuur en integriteit. Hij was ruim 40 jaar woordvoerder van de Commissaris van de Koning(in).
De twee werden door de gemeente Drimmelen gevraagd om als onafhankelijke externe onderzoekers de klacht van oud-wethouder Harry Bakker te beoordelen. Zij spraken met alle direct betrokkenen en bestudeerden de documenten die zowel door Bakker als door de gemeente waren aangeleverd.