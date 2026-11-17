Er zijn geen aanwijzingen dat burgemeester Boy Scholtze van de gemeente Drimmelen 'onrechtmatig of onheus heeft gehandeld' tegenover toenmalig wethouder Harry Bakker. Dat blijkt uit een vooronderzoek naar aanleiding van een melding van Bakker die zegt te zijn beledigd en bedreigd door de burgemeester.

Het college van burgemeester en wethouders van Drimmelen gaf opdracht voor het vooronderzoek. Daarbij zijn betrokkenen gehoord en documenten bestudeerd. Op basis van hoor en wederhoor concluderen de onderzoekers dat er geen indicaties zijn van onrechtmatig of onheus handelen door de burgemeester.

De kwestie kwam naar buiten toen Bakker tijdens de talkshow Spraakvermaak in Terheijden vertelde dat Scholtze hem in februari zou hebben bedreigd en beledigd. Dat zou zijn gebeurd toen Bakker nog wethouder was. Met de openbaring schond Bakker gemaakte afspraken rond het integriteitsonderzoek. Ook stuurde hij later een brief over het voorval naar Omroep Brabant. Dat blijkt een brief te zijn die hij eerder naar de provincie verzond, zo is in het onderzoekrapport te lezen.

Verhoudingen ernstig verstoord

Burgemeester Scholtze zegt blij te zijn met de uitkomst van het vooronderzoek. Volgens hem bevestigen de bevindingen dat er geen aanleiding is voor verder onderzoek. "Tegelijkertijd betreur ik dat deze specifieke situatie is ontstaan en op deze wijze heeft kunnen verlopen. Ik sluit deze periode nu af en met vertrouwen en energie kijk ik vooruit."

De onderzoekers schrijven dat de persoonlijke verhoudingen tussen Bakker en Scholtze ernstig zijn verslechterd. Volgens hen spelen de verkiezingsuitslag en de daaropvolgende collegeonderhandelingen daarbij een rol. Bakker verloor zijn wethouderspost en keerde niet terug in het college. De situatie heeft volgens het rapport zowel Bakker als Scholtze geraakt.

Omroep Brabant heeft meerdere keren geprobeerd contact te leggen met Harry Bakker. Vooralsnog heeft hij niet gereageerd.