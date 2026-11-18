Cateringreus vertrekt uit Brabant: Van bakfiets tot decadent dineren
Na ruim 120 jaar komt er een einde aan het Brabantse hoofdstuk van Maison van den Boer. De Veghelse cateraar verhuist naar IJsselstein, waardoor personeel straks ruim 60 kilometer verder moet reizen. Wat ooit begon als een kleine bakkerij, groeide uit tot een wereldcateraar voor prestigieuze evenementen als Indoor Brabant, TEFAF en SAIL Amsterdam. Toch stond het bedrijf nog maar enkele jaren geleden op de rand van de afgrond. Een overzicht van de geschiedenis van Maison van den Boer in Brabant.
In 1906 opent Maison van den Boer in Veghel voor het eerst de deuren, dan nog aan de Stationsstraat in het dorp. Aan het roer staat Gijsbertus van den Boer, die samen met zijn vrouw een bakkerij en winkel overneemt.
Van een cateringimperium is dan nog bepaald geen sprake. Tegenwoordig verzorgt Maison van den Boer de catering bij grote evenementen: van het tennistoernooi ABN AMRO Open tot het World Economic Forum en SAIL Amsterdam. Maar ooit begon het allemaal met brood, gebak en bezorgingen op een bakfiets door Veghel.
Maison van den Boer wordt gezien als een van de bedrijven die aan de wieg stonden van de catering in Nederland. Oprichter Gijsbertus was dol op koken en bakken en zijn creaties vielen in de smaak bij vrienden en familie. Uiteindelijk besloot hij daarom zijn eigen zaak te beginnen.
Brood in de bakfiets
Daarbij deed hij iets wat destijds nog nauwelijks voorkwam: hij bracht zijn lekkernijen gewoon bij de mensen thuis. Geen bestelbus of koelwagen, maar een bakfiets. 'Gesneden, verpakt brood' en natuurlijk de naam 'Maison v.d. Boer' prijkten op die fiets, waarmee baksels, broden en gerechten door Veghel werden rondgebracht.
De ambitie groeit al snel. Met de komst van zoon Noud, de tweede generatie Van den Boer, wordt de lat flink hoger gelegd. Er wordt kristal, porselein en tafelzilver ingeslagen om ook de crème de la crème van de Oost-Brabantse samenleving op hun wenken te kunnen bedienen. In 1930 opent bovendien een lunchroom onder dezelfde naam.
Maar wie groot wil worden, moet zich eerst bewijzen. In 1934 volgt een eerste echte vuurproef, zo valt te lezen in vakblad Misset Horeca. Vanwege het 800-jarig bestaan van de Abdij van Heeswijk wordt een groots diner georganiseerd. Maison van den Boer moet ruim driehonderd gasten bedienen in een tent op het terrein van de abdij.
'Koninklijk'
Het blijkt een voorproefje van wat nog komen gaat. In de jaren 50 richt het bedrijf zich steeds nadrukkelijker op grote evenementen en steekt het ook de grens over.
In 1972 overlijdt Noud van den Boer en neemt zijn zoon Bert het stokje over. Het bedrijf blijft groeien en sleept steeds grotere klussen binnen. Ook komt er een aparte tak voor ziekenhuismaaltijden: Food for Care.
In 2006 kunnen in Veghel de champagneflessen open. Maison van den Boer bestaat honderd jaar en krijgt tijdens dat jubileum het predicaat 'Koninklijk'. Maar twintig jaar later ziet de toekomst er een stuk minder rooskleurig uit.
Financieel zwaar weer
Tijdens de coronacrisis valt meer dan 90 procent van de omzet weg. Grote evenementen worden geschrapt. Waar Maison van den Boer in 2019 nog 46 miljoen euro omzet draait, blijft daar een jaar later nog maar weinig van over.
Schuldeisers vragen uiteindelijk het faillissement aan. Het bedrijf gaat samen met een curator om tafel en weet op het nippertje een akkoord te bereiken. Maison van den Boer ontsnapt daarmee maar net aan de ondergang.
Randje van de afgrond
De redding heeft wel een flinke prijs. Zo komen 140 banen op de tocht te staan, bijna de helft van het personeel op dat moment. Tijdelijke contracten worden niet verlengd en ook de tak voor ziekenhuismaaltijden wordt van de hand gedaan.
In 2022 komt het noodlijdende Maison van den Boer in handen van de Britse voedselgigant Compass Group. Drie jaar later wordt het bedrijf ondergebracht bij branchegenoot Vermaat, met een kantoor in IJsselstein. Daarmee moet de cateraar ook het predicaat 'Koninklijk' weer inleveren.
Dinsdag werd bekend dat Maison van den Boer na 121 jaar zijn thuisbasis Veghel verlaat. Daarmee verdwijnt het bedrijf zelfs uit Brabant. De cateraar moet het huidige pand in 2028 verlaten en krijgt in Utrecht een nieuwe plek met een productiekeuken, dichter bij moederbedrijf Vermaat.