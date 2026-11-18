Na ruim 120 jaar komt er een einde aan het Brabantse hoofdstuk van Maison van den Boer. De Veghelse cateraar verhuist naar IJsselstein, waardoor personeel straks ruim 60 kilometer verder moet reizen. Wat ooit begon als een kleine bakkerij, groeide uit tot een wereldcateraar voor prestigieuze evenementen als Indoor Brabant, TEFAF en SAIL Amsterdam. Toch stond het bedrijf nog maar enkele jaren geleden op de rand van de afgrond. Een overzicht van de geschiedenis van Maison van den Boer in Brabant.

In 1906 opent Maison van den Boer in Veghel voor het eerst de deuren, dan nog aan de Stationsstraat in het dorp. Aan het roer staat Gijsbertus van den Boer, die samen met zijn vrouw een bakkerij en winkel overneemt.

Van een cateringimperium is dan nog bepaald geen sprake. Tegenwoordig verzorgt Maison van den Boer de catering bij grote evenementen: van het tennistoernooi ABN AMRO Open tot het World Economic Forum en SAIL Amsterdam. Maar ooit begon het allemaal met brood, gebak en bezorgingen op een bakfiets door Veghel.

Maison van den Boer wordt gezien als een van de bedrijven die aan de wieg stonden van de catering in Nederland. Oprichter Gijsbertus was dol op koken en bakken en zijn creaties vielen in de smaak bij vrienden en familie. Uiteindelijk besloot hij daarom zijn eigen zaak te beginnen.

Brood in de bakfiets

Daarbij deed hij iets wat destijds nog nauwelijks voorkwam: hij bracht zijn lekkernijen gewoon bij de mensen thuis. Geen bestelbus of koelwagen, maar een bakfiets. 'Gesneden, verpakt brood' en natuurlijk de naam 'Maison v.d. Boer' prijkten op die fiets, waarmee baksels, broden en gerechten door Veghel werden rondgebracht.

De ambitie groeit al snel. Met de komst van zoon Noud, de tweede generatie Van den Boer, wordt de lat flink hoger gelegd. Er wordt kristal, porselein en tafelzilver ingeslagen om ook de crème de la crème van de Oost-Brabantse samenleving op hun wenken te kunnen bedienen. In 1930 opent bovendien een lunchroom onder dezelfde naam.