Burgemeester Jack Mikkers van Den Bosch is flink geschrokken van de beelden van een neonazistisch vechttoernooi in Oeffelt. Daarbij was ook het inmiddels opgestapte Bossche FVD-raadslid Ramon van Asch aanwezig. Mikkers veroordeelt de ideeën van de neonazi's. "Neonazistische denkbeelden zijn verwerpelijk."

Jos Verkuijlen Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

De burgemeester reageert woensdagavond op de onthullingen van onderzoeksprogramma Zembla. Hij benadrukt dat raadsleden niet alleen door de inwoners zijn gekozen, maar daarmee ook een grote verantwoordelijkheid hebben. "Alle raadsleden hebben een voorbeeldfunctie naar de samenleving", schrijft Mikkers op Instagram. Geen plek voor haat en racisme

De burgemeester wijst erop dat ieder raadslid een eed of belofte heeft afgelegd die is gebaseerd op de Nederlandse wetten. "Onze grondwet begint bij artikel 1 en dat staat in groot contrast met neonazistische denkbeelden." In artikel 1 van de Grondwet staat dat iedereen in Nederland gelijk moet worden behandeld en dat discriminatie, bijvoorbeeld vanwege afkomst, geloof, geslacht of huidskleur, verboden is.