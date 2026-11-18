Burgemeester Mikkers van Den Bosch fel over neonazisme: 'Verwerpelijk'
Burgemeester Jack Mikkers van Den Bosch is flink geschrokken van de beelden van een neonazistisch vechttoernooi in Oeffelt. Daarbij was ook het inmiddels opgestapte Bossche FVD-raadslid Ramon van Asch aanwezig. Mikkers veroordeelt de ideeën van de neonazi's. "Neonazistische denkbeelden zijn verwerpelijk."
De burgemeester reageert woensdagavond op de onthullingen van onderzoeksprogramma Zembla. Hij benadrukt dat raadsleden niet alleen door de inwoners zijn gekozen, maar daarmee ook een grote verantwoordelijkheid hebben. "Alle raadsleden hebben een voorbeeldfunctie naar de samenleving", schrijft Mikkers op Instagram.
Geen plek voor haat en racisme
De burgemeester wijst erop dat ieder raadslid een eed of belofte heeft afgelegd die is gebaseerd op de Nederlandse wetten. "Onze grondwet begint bij artikel 1 en dat staat in groot contrast met neonazistische denkbeelden." In artikel 1 van de Grondwet staat dat iedereen in Nederland gelijk moet worden behandeld en dat discriminatie, bijvoorbeeld vanwege afkomst, geloof, geslacht of huidskleur, verboden is.
Volgens Mikkers moet de gemeenteraad opkomen voor alle inwoners van Den Bosch. "Daarbij hoort geen haat, racisme of geweld."
Raadslid vertrekt
De reactie volgt op de onthullingen over Ramon van Asch. Hij was aanwezig bij een vechttoernooi in Oeffelt, waar bezoekers de Hitlergroet brachten en nazileuzen riepen.
Van Asch zegt dat hij niet wist waar hij terecht zou komen en vrijwel meteen vertrok. FVD heeft hem uit de partij gezet en gevraagd zijn raadszetel op te geven. Daar heeft hij mee ingestemd.
Mikkers sluit zijn verklaring af met een oproep om samen te blijven werken aan een gemeenteraad die er voor alle Bosschenaren is.